Clara Brugada convoca a atletas olímpicos a ser embajadores de la paz

En zonas marginadas

Los deportistas inspiran a todo el país y son referentes en varias disciplinas, señala

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó reconocimientos a atletas olímpicos, a quienes invitó a ser embajadores deportivos por la paz en la Ciudad de México, a fin de que puedan acudir a comunidades donde se junta la marginación y la incidencia delictiva, para platicar su experiencia y motivar a que más personas se involucren en el deporte.

“Pensamos que el deporte es una gran herramienta para transformar esta sociedad. Y queremos tener más talentos deportivos. Queremos que los conozcan y que sean visibilizados con esta gran experiencia y esta gloria que significa haber triunfado ante muchos países, ante muchos atletas”, expresó.

En una ceremonia realizada en el Ex Convento de San Hipólito, en el marco de la celebración del 57 aniversario de las Olimpiadas del 68 en la Ciudad de México, la mandataria afirmó que cada uno de los deportistas inspiran a todo el país y son referentes en disciplinas como boxeo, taekwondo, box y atletismo, entre otras.

“Ustedes inspiran y han sido orgullo de México en cada una de las Olimpiadas. Al mismo tiempo, se han convertido en referentes para las siguientes generaciones. Su ejemplo inspira a nuestro pueblo y nos hace sentir orgullosos de ser representados por ganadores en los Juegos Olímpicos. Honramos su presencia y reconocemos su esfuerzo”, expresó.

Dijo que su administración trabaja en la construcción de infraestructura deportiva —albercas, pistas de atletismo y de hielo, gimnasios, canchas de squash y rings de box, entre otros— con el objetivo de que las y los habitantes de la ciudad cuenten con instalaciones de calidad para realizar actividad física.

Brugada Molina destacó también la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de México 1968. “Una joven atleta mexicana, Enriqueta Basilio, subió los peldaños del Estadio Olímpico para encender el pebetero, lo que representó una nueva era para las mujeres en el deporte mundial. Ese momento fue transmitido a más de 600 millones de personas en el mundo y la prensa internacional la bautizó con una frase que aún hace eco en la historia: ‘México enciende el fuego de la igualdad’”, recordó.

Por su parte, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, explicó que el gobierno impulsa la figura de embajadores de la paz a través del deporte, que reconoce a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores destacadas por su perseverancia, constancia y los valores que otorga la práctica deportiva.

Asimismo, informó que se lleva a cabo la firma del Lienzo de la Paz Deportiva y de un Decálogo del Juego Limpio y Sociedad Justa, con los valores de la Carta Olímpica. Hasta la fecha, se han recabado más de 200 mil firmas de participantes en eventos deportivos de la capital, como la Carrera de las Utopías, el Maratón y Medio Maratón, el Ciclotón, entre otros, con presencia de atletas de distintos estados y nacionalidades, como en el reciente Mundial de Trompo.