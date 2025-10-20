En la UAEMéx se promueve la salud integral de la comunidad universitaria

Realizan Jornadas Integrales de Salud Universitaria 2025 en distintos espacios académicos

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y acercar servicios médicos preventivos a su comunidad, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Salud Universitaria, lleva a cabo las Jornadas Integrales de Salud Universitaria 2025 en distintos espacios académicos.

De acuerdo con la directora de Salud Universitaria, Gloria Ángeles Ávila, estas jornadas se diseñan con base en las necesidades particulares de cada espacio universitario, lo que permite construir un catálogo semestral de servicios que incluye módulos de vacunación, talleres, conferencias y espacios informativos enfocados en salud física y mental.

“Estas actividades benefician al estudiantado, al personal académico, administrativo e, incluso, a las familias de los universitarios. Atender a nuestra comunidad es, en efecto, atender a su entorno social”, puntualizó Ángeles Ávila.

Por ejemplo, indicó, la Unidad Académica Profesional Ixtapan de la Sal fue sede de una jornada en la que se ofrecieron servicios como vacunación, prevención de adicciones, exploración clínica de mama y citologías para mujeres. Además, se impartieron conferencias relacionadas con la Semana de la Salud Mental, entre ellas, “Manejo de Apegos”, dirigida al estudiantado.

En el marco de Octubre Rosa, sostuvo, se llevan a cabo actividades de sensibilización sobre la prevención del cáncer de mama, como talleres, charlas informativas y la formación de un lazo humano como símbolo de apoyo y conciencia sobre la autoexploración y el cuidado constante.

“Cuidar la salud es una responsabilidad individual, pero también compartida. La UAEMéx realiza un esfuerzo importante para acercar estos servicios. Por ello, invitamos a la comunidad a aprovecharlos y mantenerse en condiciones óptimas para alcanzar sus metas académicas y personales”, subrayó la servidora universitaria.

Como parte de esta jornada también se realiza la Caravana de Servicios Universitarios 2025, coordinada por la Secretaría de Extensión y Vinculación. Esta iniciativa brinda acceso a programas de becas, cursos del Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC) y del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), así como convenios y oportunidades de empleabilidad para estudiantes y egresados.

Finalmente, Gloria Ángeles Ávila exhortó a la comunidad universitaria y al público en general a seguir las redes sociales de la Dirección de Salud Universitaria y de la Secretaría de Extensión y Vinculación, donde se difunde la programación de futuras jornadas y caravanas de servicios.