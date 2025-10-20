Terminó LA XXV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

MÁS DE 1.3 MILLONES DE ASISTENTES en el zócalo

Este domingo 19 de octubre concluyó con gran éxito la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo), una celebración organizada por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, que reunió a más de 1.3 millones de asistentes desde su inicio el pasado 10 de octubre, quienes disfrutaron de la amplia oferta en el corazón literario del país.

Del 10 al 19 de octubre, ofreció más de mil actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, charlas, conciertos y espectáculos escénicos que hicieron del Zócalo un epicentro de lectura, diálogo y cultura

Las infancias y juventudes fueron protagonistas gracias a una amplia agenda de actividades lúdicas, talleres, presentaciones de libros infantiles y espacios de mediación lectora, fortaleciendo la relación entre el juego, la imaginación y la lectura como herramientas de transformación comunitaria.