Álamo y Poza Rica, el némesis de Rocío Nahle

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

El agua es un elemento necesario para la supervivencia humana y su entorno.

Se requiere de ella siempre e incluso se considera que el agua purifica y hasta llega a limpiar conciencias, aunque no siempre es benéfica.

Eso quedó comprobado con el agua en exceso que por las lluvias trajo desgracias para cinco entidades del país, tres de ellas afectadas por el desbordamiento de ríos que inundó y anegó poblaciones enteras.

Poza Rica y Álamo, dos poblaciones del norte de Veracruz, se vieron arrasadas por las caudalosas aguas del río Cazones, el que excedió sus límites y se derramó por ambas poblaciones.

Las condiciones climatológicas son las principales culpables de estas tragedias, aunque la ineficacia de las autoridades influyó notoriamente.

Nuevamente, la negligencia operó favorablemente para que la tragedia fuera aún mayor. La protección civil falló como ha sucedido en otras poblaciones.

La abulia de las autoridades para impedir que la población viva en zonas de riesgo, el no avisar con tiempo sobre las advertencias de lo que se venía, son algunas de las causas de la desgracia, pero a eso se la añade la pasividad de las autoridades para responder con atingencia a la tragedia, son factores que contribuyeron al aumento del problema.

Más de 70 muertos y otros tantos desaparecidos en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, principalmente son muchos en un problema que pudo ser menor.

Las respuestas de los pobladores de esas regiones han sido en contra de las autoridades, tanto estatales como municipales, aunque en el caso de Veracruz, estas se intensificaron por la poca solidaridad de la gobernadora Rocío Nahle, la que consideró que el río en cuestión tenía un leve desbordamiento.

Y es que Nahle no ha comprendido que ella es la gobernadora y como tal tiene la obligación de atender las necesidades de su población.

Mantiene varios frentes abiertos, además de las zonas damnificadas, a Nahle le explotó el tema de la universidad que tiene varias aristas. Por un lado, la desaparición de estudiantes durante la inundación de Poza Rica y, por el otro, el rechazo de los propios estudiantes universitarios a la reelección del rector, rompiendo con todos los reglamentos.

A eso se le añade que Veracruz no cuenta con seguro de ningún tipo para estas contingencias y que precisamente en Poza Rica se vive un problema postelectoral, donde su partido (Morena) quiere arrebatarle el triunfo al candidato de MC.

Para colmo de males, el alcalde de Morena, de extracción morenista, el ex beisbolista Fernando Remes desvió dinero para la construcción de un bordo para contener la furia del río y prefirió erigir una estatua suya.

Rocío Nahle ha mostrado poca empatía con diversos grupos del estado que gobierna, por lo que los problemas se le acumulan y no logra solucionar ninguno, ni siquiera llevar a sus gobernados ese bienestar que tanto pregona su partido.

A diferencia de los gobernadores de Puebla y Veracruz, el gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca, atendió de inmediato la emergencia, logrando que el impacto en la población no se resintiera tanto. Los 188 caminos afectados por las inundaciones ya fueron rehabilitados 51, en su totalidad, y 137 de forma parcial. Esta semana iniciará la entrega de ayuda económica y después vendrá la reconstrucción.

Rocío Nahle ha mostrado poca empatía con diversos grupos del estado que gobierna, por lo que los problemas se le acumulan y no logra solucionar ninguno, ni siquiera llevar a sus gobernados ese bienestar que tanto pregona su partido Morena.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mantiene varios frentes abiertos, además de las zonas damnificadas.