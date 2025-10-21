Prevé en Cancún afluencia de más de 80 mil personas en el Janal Pixán

Actividades en torno al Día de Muertos

Tradición maya atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales al Caribe mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Puerto Juárez será el epicentro de una de las celebraciones más esperadas en Cancún: el Festival Janal Pixán 2025. En conferencia de prensa, el comité organizador anunció que se prevé una afluencia superior a las 80 mil personas, quienes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades culturales, artísticas y tradicionales en torno al Día de Muertos.

La quinta edición del festival llega con propuestas emblemáticas como la Cena de Ánimas, que celebra su décima tercera edición en el Parque de Las Palapas, y la procesión marítima de catrinas en Puerto Juárez, una experiencia única en el país que distingue a Cancún de otras celebraciones similares.

Carlos Jiménez, titular del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, anunció que este año el montaje escénico llevará por título “El Puerto de los Suspiros”, con la participación de 30 artistas pertenecientes a compañías municipales de teatro, danza y coro. La dirección creativa estará a cargo de Saúl Enríquez, mientras que la iluminación del mar correrá por cuenta de Ángel Ancona, reconocido por su trabajo en Xcaret y el Festival Cervantino. Las catrinas navegarán sobre lanchas decoradas, en lo que será el momento culminante del espectáculo.

“El mensaje principal será el reencuentro familiar. El puerto deja atrás los lamentos para convertirse en un espacio de celebración y unión”, expresó Jiménez.

Carlos Castillo, director de Distrito Cancún, y el síndico Miguel Ángel Zenteno destacaron el crecimiento exponencial del festival desde su primera edición en 2022. Este año se contará con dos escenarios, concursos de altares y catrinas, y un pabellón con más de 120 expositores de gastronomía y artesanía, donde se ofrecerán productos típicos como calabaza en tacha, tamales, tlayudas y dulces tradicionales.

“El festival ha dejado de ser solo para los cancunenses: ahora atrae a turistas nacionales e internacionales. Esperamos superar con facilidad los 80 mil asistentes”, señaló Zenteno, quien también adelantó que se busca obtener el reconocimiento del festival como Patrimonio Cultural.

Van 45 altares para exhibición

La Secretaría Municipal de las Mujeres, dirigida por Berenice Sosa, informó que ya se han registrado 45 altares para exhibición y concurso, con premios de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares. También se realizará una competencia de catrinas y catrines con incentivos económicos, además de la instalación de catrinas monumentales que alcanzarán hasta 8 metros de altura.

Sosa explicó que los espacios para expositores tendrán una cuota de recuperación, cuyos ingresos serán destinados a los programas del DIF. “El expositor realizará el pago directamente y se le entregará un recibo”, puntualizó.

Para facilitar la asistencia, se habilitará transporte público gratuito desde El Crucero y Tajamar hacia Puerto Juárez durante los cuatro días del evento.

Una de las novedades más esperadas será la apertura simultánea de los tres panteones municipales, incluyendo el histórico Álamos. Por solicitud ciudadana, se permitirá el acceso desde las 00:01 horas del 1 de noviembre, y permanecerán abiertos por más de 48 horas consecutivas. Las actividades incluirán misas, concursos de dibujo y presentaciones de mariachi, en un ambiente de respeto, memoria y celebración.

Janal Pixán es la celebración maya del Día de Muertos en Quintana Roo, que honra a los difuntos con comida, altares y rituales comunitarios. Su nombre significa “comida de las almas” y refleja una visión espiritual profundamente arraigada en la cultura de la península de Yucatán.

El término Janal Pixán proviene del maya: janal significa “comida” y pixán se traduce como “alma” o “espíritu”. Es una tradición ancestral que se celebra en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde se cree que las almas de los difuntos regresan durante ciertos días para convivir con sus seres queridos.

A diferencia del Día de Muertos en otras regiones de México, el Janal Pixán tiene un enfoque más íntimo y espiritual, con elementos propios de la cosmovisión maya.

Durante el Janal Pixán, las familias colocan altares en sus hogares con ofrendas que incluyen: Mukbil pollo (o pib), un tamal grande cocido bajo tierra, Pan de muerto, frutas, dulces típicos y bebidas, además de fotografías, velas, flores y objetos personales de los difuntos.

También se realizan procesiones, concursos de altares, misas, danzas folclóricas y actividades comunitarias en panteones y espacios públicos. En lugares como Chetumal, Bacalar y Cancún, el festival se ha expandido con eventos culturales masivos como el Paseo de las Ánimas y la Cena de Ánimas.