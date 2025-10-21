Se fortalece comunicación con jóvenes para prevenir conductas autodestructivas

Encuentro Nacional de Orientación Educativa

Se busca proteger salud emocional, evitar abandono escolar y ayudarles en proyectos de vida

Cozumel.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración del Encuentro Nacional de Orientación Educativa, que reúne a 150 especialistas, orientadoras y orientadores educativos de las 32 entidades federativas del país, organizado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y coordinado por el Colegio en Quintana Roo.

Acompañada por el director nacional del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, y el director general del Colegio en Quintana Roo, Aníbal Montalvo Pérez, la Gobernadora reafirmó su compromiso con una educación integral que promueva el bienestar, la inclusión y el desarrollo de la juventud mexicana, pero también pidió establecer un puente de comunicación orientadores-alumnos, para evitar que las chicas y los chicos caigan en actitudes autodestructivas.

“Hablar de orientación educativa es hablar de empatía, de compromiso, de ser esa guía que muchas veces necesitan las y los chavos, a quienes quiero con todo mi corazón. Es mirar más allá del aula, del conocimiento, de cada materia; es voltear a ver a cada estudiante, no como el número 34 de la lista, sino como ese ser humano que tiene sueños, emociones, que a veces tiene problemas y no sabe qué hacer o cómo demostrarlo, o que tienen retos distintos” citó la titular del Ejecutivo, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

Al darles la bienvenida y agradecer el haber escogido a Cozumel para este evento, Mara Lezama deseó éxito al compartir experiencias, pero también que aporten todos sus conocimientos para la salud y la estabilidad emocional de las y los jóvenes “a quienes amo profundamente”.

El Encuentro Nacional de Orientación Educativa tiene como objetivo fortalecer la labor de las y los orientadores educativos como actores clave en la permanencia escolar, mediante el análisis de su perfil profesional, competencias éticas y liderazgo transformador, explicó Rodrigo Rojas Navarrete, director nacional del Conalep.

Al indicar que este es el segundo encuentro de orientación educativa, reconoció el compromiso de las y los orientadores con la formación integral de la juventud mexicana, pues su labor sostiene la visión humanista de la nueva escuela mexicana.

QR, a la vanguardia tecnológica en prevención del cácer de mama

Cancún.- Bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, Quintana Roo se coloca a la vanguardia tecnológica en el sector de la salud pública al convertirse en el primer estado en Latinoamérica en implementar la plataforma “Lunit Insight MMG” para la detección temprana del cáncer de mama.

Gracias a su gestión y al convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Salud de Quintana Roo y la empresa Roche México, el estado recibió la donación histórica de nueve mil pruebas, triplicando la meta inicial de tres mil.

Esta innovación permitirá que prácticamente de manera inmediata, en solo dos minutos, las mujeres reciban el resultado de su mastografía, cuando tradicionalmente este proceso tenía un promedio de entrega de por lo menos dos meses.

Con estas pruebas, además Quintana Roo estará libre de rezago en este estudio.

Esto fue posible gracias a las condiciones de infraestructura con las que hoy cuentan las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) en la entidad, así como al compromiso de este gobierno humanista, con corazón feminista, para fortalecer la atención preventiva en todas las comunidades de Quintana Roo.

Este avance utiliza tecnología vanguardista para analizar con precisión las imágenes de las mastografías, utilizando la inteligencia artificial, lo que agiliza los diagnósticos y brinda información más clara y confiable a los profesionales de la salud. Esta herramienta es un antes y un después en la atención médica