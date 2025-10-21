Chetumal y Bacalar se unen en la iniciativa la Ruta del Romance

Estrategia para posicionar al sur del Estado

La presentación oficial será el 1 de noviembre con cena de gala y plataforma digital

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El próximo 1 de noviembre de 2025, se presentará oficialmente la “Ruta del Romance Chetumal–Bacalar”, una iniciativa que busca posicionar al sur de Quintana Roo como un destino de referencia para bodas, lunas de miel y eventos de lujo. El evento se celebrará con una cena de gala en Chetumal, donde se mostrará el potencial de la región como escenario ideal para historias de amor, turismo emocional y experiencias personalizadas.

Impulsada por el empresario José Mac-Liberty, la Ruta del Romance es más que una estrategia turística: es un movimiento que busca integrar a artesanos, músicos, fotógrafos, prestadores de servicios turísticos y comunidades locales en un ecosistema de experiencias románticas. La propuesta pretende que cada evento -desde una boda hasta una renovación de votos- genere beneficios compartidos y promueva la riqueza cultural y natural de la región.

Durante la presentación, se revelará también una plataforma digital que permitirá a proveedores locales ofrecer sus productos y servicios directamente a organizadores y visitantes nacionales e internacionales. Esta herramienta busca facilitar la contratación de servicios, fomentar la formalización del sector y fortalecer la economía regional.

La Ruta del Romance recorrerá espacios emblemáticos como:

– La Laguna de Bacalar, con sus siete tonos de azul

– El Malecón de Chetumal, ideal para ceremonias al atardecer

– Zonas arqueológicas y reservas naturales, como Oxtankah y el Santuario del Manatí

La iniciativa se alinea con los esfuerzos del gobierno estatal por diversificar la oferta turística de Quintana Roo, descentralizar el turismo de sol y playa, y promover destinos emergentes con identidad propia.

Se espera que la Ruta del Romance atraiga a parejas nacionales e internacionales interesadas en experiencias íntimas, sostenibles y culturalmente enriquecedoras. Además, se proyecta que impulse el turismo comunitario, la formalización de servicios y la capacitación de proveedores en estándares internacionales de hospitalidad.

José Mac-Liberty afirmó: “No se trata solo de organizar bodas, sino de crear un corredor emocional donde la belleza natural y la cultura local se conviertan en protagonistas de cada historia de amor”.

Progreso rompe récords en la industria de cruceros

El puerto de Progreso, Yucatán, ha registrado un crecimiento sin precedentes en la industria de cruceros durante 2025, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos del Caribe mexicano. De acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), entre enero y agosto de este año han arribado 102 barcos de recreo, lo que representa un incremento del 82.1% respecto al mismo periodo de 2024.

Este repunte supera ampliamente los 56 cruceros recibidos en los primeros ocho meses del año anterior, y se espera que la cifra total para 2025 supere los 104 arribos registrados en todo 2024. Además, el número de pasajeros también ha crecido de forma significativa: 311,072 turistas han llegado a Progreso vía cruceros en lo que va del año, lo que equivale a un aumento del 68.7%.

Este flujo turístico ha generado una derrama económica estimada en 14.9 millones de dólares, fortaleciendo la economía local y posicionando a Yucatán como un destino competitivo en el mercado internacional.

La empresa Carnival Cruise Line también anunció que su buque Carnival Horizon zarpará por primera vez desde Galveston hacia Yucatán en mayo de 2027, lo que refuerza la proyección internacional del puerto.

El crecimiento sostenido desde 2022 y el fortalecimiento de la infraestructura turística han convertido a Progreso en un punto estratégico para el turismo de cruceros. La combinación de atractivos naturales, seguridad, conectividad y hospitalidad local ha sido clave para atraer a las principales navieras del mundo.

Este auge no solo beneficia al sector turístico, sino que también impulsa el desarrollo económico regional, genera empleos y promueve la inversión en servicios y experiencias para los visitantes.