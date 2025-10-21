CIJ advierte sobre aumento de casos de adicción a videojuegos

Ganan terreno entre jóvenes en Cancún

Pasaron de ser un pasatiempo a una forma de evasión emocional, señalan expertos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Cancún ha emitido una alerta ante el creciente número de jóvenes que presentan conductas adictivas relacionadas con el uso excesivo de videojuegos. Esta problemática, que ha ganado terreno en los últimos años, se ha intensificado en 2025, afectando principalmente a adolescentes entre los 15 y 25 años, según datos recientes de la institución.

Liliam Negrete Estrella, directora del CIJ en Quintana Roo, explicó que los videojuegos han dejado de ser un simple pasatiempo para convertirse en una forma de evasión emocional, especialmente entre jóvenes que enfrentan situaciones de estrés, ansiedad o aislamiento. “El simple hecho de que la pantallita se prenda es suficiente para estimular y crear cierta dependencia. Si además involucra juegos o apuestas, el riesgo se multiplica”, advirtió.

La adicción a los videojuegos presenta patrones similares a los de las adicciones a sustancias, ya que el estímulo constante activa zonas del cerebro asociadas con la recompensa inmediata. Esta dependencia puede derivar en aislamiento social, bajo rendimiento académico, alteraciones del sueño y problemas de salud mental como ansiedad y depresión.

De enero a octubre de 2025, el CIJ Cancún ha atendido a más de 700 jóvenes en primera consulta, de los cuales el 60% tiene entre 14 y 29 años. Aunque el consumo de sustancias como marihuana y estimulantes tipo cristal sigue siendo prevalente en estas consultas, la adicción a videojuegos y plataformas digitales ha ganado terreno como motivo de atención clínica.

La institución ha reforzado sus programas de prevención y atención, incluyendo terapia psicológica individual, talleres familiares y actividades comunitarias. Además, se ha hecho énfasis en la educación digital responsable y en el acompañamiento parental, como factores clave para reducir el riesgo de adicción.

El CIJ exhorta a padres, docentes y autoridades educativas a estar atentos a los cambios de comportamiento en los jóvenes, especialmente cuando se observan signos de aislamiento, irritabilidad o abandono de responsabilidades. “Es fundamental que los padres se involucren y que se promueva el uso saludable de la tecnología”, señaló Negrete Estrella.