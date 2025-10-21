Aumentan los casos de gastritis en el estado

Benito Juárez, Solidaridad y OPB

Cancún.- En Quintana Roo se registró un incremento de casos de gastritis durante este 2025, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, según datos de la Secretaría de Salud estatal.<br />

El padecimiento afecta con mayor frecuencia a personas entre 25 y 45 años, debido al estrés, la mala alimentación y el consumo excesivo de alcohol o café, de acuerdo con especialistas del Hospital General de Cancún.<br />

Autoridades sanitarias, como el gastroenterólogo Juan Carlos Pérez Gamboa, del Hospital General de Cancún, advirtieron que, aunque la gastritis no suele causar muertes directas, su falta de atención puede derivar en úlceras, hemorragias o cáncer gástrico.<br />

En lo que va del año no se reportan decesos por esta causa, pero sí un aumento de hospitalizaciones por complicaciones.<br />

Quintana Roo en el 12 lugar en gastritis en el país<br />

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo informó que tan solo en su red hospitalaria se han atendido más de 4 mil consultas relacionadas con gastritis en el primer semestre del año.<br />

La doctora María del Rosario Castillo, de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, precisó que el estrés laboral y los horarios irregulares en zonas turísticas son factores clave del incremento de casos, especialmente entre trabajadores del sector hotelero.<br />

Según los datos más recientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) y reportes estatales de la Secretaría de Salud federal correspondientes a 2025, Quintana Roo ocupa el lugar número 12 a nivel nacional en incidencia de gastritis y dispepsia funcional.<br />