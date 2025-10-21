PRD y sociedad van juntos por un México más justo, asegura la dirigente Lucy Cortés Cornejo

Llamado a reactivar el partido del sol azteca

Por Arturo Baena.

Naucalpan, Méx.- “Nuestro partido seguirá siendo la voz que denuncia, el que propone y acompaña las causas del pueblo, sin someterse ni callar ante el poder. Vamos juntos por un México justo”.

Así lo expresó Lucina Cortés Cornejo, dirigente municipal del PRD, luego de reafirmar que «no solo basta luchar por la democracia, hoy los ciudadanos exigen vivir con dignidad y el sol azteca, velará por los derechos fundamentales a la educación, a la salud y pensiones dignas”.

La también regidora por Naucalpan, durante el primer aniversario de ese instituto político en la entidad mexiquense, subrayó que el PRD ha iniciado una nueva etapa basada en la autocrítica, la honestidad y la cercanía con el pueblo.

“Aprendimos la lección, las alianzas con el PRI y el PAN fueron errores que nos alejaron de la gente, hoy no estamos para repetir fórmulas fallidas, sino para construir una izquierda firme, congruente y comprometida con las causas sociales del Estado de México”, aseguró.

Finalmente, Lucina Cortés destacó la importancia de fortalecer las estructuras municipales y reactivar la vida política del partido desde los territorios.