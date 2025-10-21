Morena ofrece un transporte caro e inseguro, afirma el PRI

Se pronuncia contra el “tarifazo”

Tlalnepantla, Mex.- Morena no solo aplicó sin explicaciones el “tarifazo del bienestar”, también tiene un transporte público peligroso, inseguro y de los más caros del país, sentenció la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.

Además de demandar una consulta ciudadana y echar reversa al tarifazo, la también senadora reprochó que este sector, al que le han condonado subsidios del 100 % en tenencia, refrendo y trámites, sea de los más peligrosos para los pasajeros.

Informó que, según Inegi, aumentaron 5.2 % los accidentes en los que se ve involucrado el transporte público, siendo los camiones de pasajeros los de mayor incidencia con 15.3 % de aumento en siniestros, en el último año.

“Estamos hablando de un servicio de transporte público inseguro, viejo y peligroso. Vemos que no hay control, no hay mantenimiento, y tampoco hay supervisión”, dijo.

Estableció la necesidad de otorgar descuentos reales para estudiantes que corren el riesgo de deserción y para adultos mayores, sectores que no ha sido en cuenta, así como publicar un estudio técnico que pueda justificar el tarifazo.

“Un aumento de 2 pesos que se convierten al mes en 600 pesos por persona y en 2 mil 400 por una familia, que deja de comprar alimentos por ocupar este servicio”, ejemplificó.