La unidad no solo se proclama, se trabaja cada día: Luzma Hernández

“No hay tiempo para divisiones”

Toluca, Méx.- “Ahora no hay tiempo para divisiones, es momento de apoyar con todas nuestras fuerzas el trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y refrendar el compromiso del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados con el proyecto de nuestra gobernadora Delfina Gómez”, enfatizó Luzma Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México.

Durante una reunión de trabajo y acuerdos con el Comisionado Nacional del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval, la líder del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, subrayó que la relación con ese Partido forma parte de una agenda compartida en torno a las causas sociales y al fortalecimiento de la Cuarta Transformación en tierras mexiquenses.

Ambos dirigentes coincidieron en ratificar su compromiso con la agenda nacional de justicia social, equidad y desarrollo regional que encabezan Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez, pues “ambos sabemos y defendemos la premisa de primero los pobres y en esta vertiente es que hemos conciliado intereses para lograr servir a la causa justa del pueblo, dijo Luz María Hernández.

Además del histórico triunfo de Claudia Sheinbaum, coincidieron, estamos seguros que el Estado de México seguirá avanzando