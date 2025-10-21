Dona Huixquilucan tratamientos contra cáncer de mama

Huixquilucan, Méx.- Para apoyar a mujeres que luchan contra el cáncer de mama y crear conciencia de autoexploración para la detección oportuna de esta enfermedad, el gobierno de Huixquilucan, en conjunto con la Asociación Civil “Grupo de Recuperación Total Reto”, ha donado más de 350 tratamientos a pacientes que se encuentran en una situación vulnerable en los últimos tres años, para que tengan acceso a servicios médicos especializados, toda vez que esta enfermedad es la principal causa de muerte entre quienes enfrentan tumores malignos. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco destacó que, como cada año, su administración se suma a esta causa a través de distintas estrategias, como la que realiza Aguas de Huixquilucan con la iniciativa “Tócate, Mírate y Cuídate”.

que tiene el objetivo de generar conciencia en las mujeres y fomentar la prevención, el autocuidado y la solidaridad institucional con quienes enfrentan o han padecido esta enfermedad.

«Este mes es muy importante, porque es un recordatorio para alentar la autoexploración mamaria y generar conciencia sobre la importancia de realizar estudios preventivos, principalmente, a partir de los 40 años de edad, si no cuentan con factores de riesgo, como obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a la radiación, tabaquismo o terapias hormonales, entre otros”, sentenció Romina Contreras.