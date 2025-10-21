El GEM fortalece labores de búsqueda de personas desaparecidas de Texcapilla

Operativo en el municipio de Tlatlaya

Los despliegues se efectúan de manera coordinada entre Cobupem, Marina, Defensa Nacional, SSEM y FGJEM

Tlatlaya, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México en coordinación con dependencias de seguridad federales y estatales, realizó labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas por los hechos ocurridos en diciembre de 2023 en la localidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, acción en la que participaron familiares de las personas no localizadas.

Alma Patricia Bernal Oceguera Encargada del Despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México (Cobupem), explicó que derivado de las Mesas de la Paz, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se convocó para generar un operativo interinstitucional en puntos estratégicos del municipio de Tlatlaya con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“Por instrucciones de la Gobernadora y en atención a las diferentes reuniones que hemos tenido con familiares desaparecidos de Texcapilla, realizamos una búsqueda de campo, con polígonos que se trazaron de datos conservados, obtenidos en colaboración con Fiscalía, números telefónicos que en algún momento tuvieron contacto y a efecto de que pudiéramos hacer un barrido en aquellas zonas en donde se presume pudieran encontrarse con vida los familiares”, puntualizó.

La funcionaria estatal precisó que se realizaron reconocimientos terrestres en zonas delimitadas, actividades de varillado en áreas susceptibles y filtros de seguridad en los principales accesos y salidas del área.

También se llevaron a cabo entrevistas a personas civiles y a habitantes de las comunidades, a fin de recabar mayor información y se entregaron volantes con los datos y características de las personas desaparecidas.

“El personal de Cobupem se respalda de los enlaces institucionales, pero también hace uso de drones, geo-radares y toda la tecnología oportuna para poder dar con vida a las personas que estamos buscando”, señaló la encargada.