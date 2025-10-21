Crece a 13.7 millones la población de migrantes sin papeles en Estados Unidos

Informe del Migration Policy Institute

Al menos 5.5 millones son de origen mexicano, lo que representa el 40% del total

Aumentó la población de migrantes indocumentados en Estados Unidos a 13.7 millones de personas en los últimos cinco años, de los cuales 5 millones 530 mil son de origen mexicano, lo que representa el 40% del total.

De acuerdo con un informe del Migration Policy Institute (MPI), casi la mitad de los extranjeros sin papeles lleva más de 20 años viviendo en el país y cerca de un tercio son dueños de sus viviendas. Además, 15 % de ellos cuenta con estudios universitarios, lo que contrasta con la narrativa oficial de una “invasión” reciente de migrantes.

“Los mexicanos por mucho tiempo han formado el grupo más grande de migrantes no autorizados en Estados Unidos, representando 40 por ciento de la población total no autorizada –una reducción significativa del 62 por ciento que representaban en 2010–”, escriben Julia Gelatt, Ariel G. Ruiz Soto y James D. Bachmeier en el informe que se está difundiendo este martes. “Migrantes de México y Centroamérica representaron más de dos tercios del total de la población migrante no autorizada”.

Radiografía diferente a la imagen pintada por Trump

Este nuevo perfil ofrece una radiografía diferente a la imagen pintada por el gobierno de Donald Trump de una “invasión” reciente de “criminales”: 45 por ciento han vivido en este país por más de 20 años, 31 por ciento son dueños de sus propias casas y 15 por ciento han egresado de universidades

En torno a la población mexicana no autorizada en Estados Unidos, sus números se han reducido en términos absolutos hasta 2021, pero “el número de migrantes mexicanos no autorizados se incrementó en 2022 y 2023, revirtiendo el periodo anterior de reducción, y estaba en 5.5 millones a mediados de 2023. Este aumento parece haber sido impulsado por una combinación de concentraciones locales de violencia y de inestabilidad económica en México y con una fuerte demanda de trabajadores en Estados Unidos después de la pandemia de la Covid- 19”, reporta el informe.

El repunte de la cifra de indocumentados entre 2019 y 2023 fue impulsado por el flujo migratorio desde Centroamérica –en particular de Honduras y Guatemala– y de América del Sur, sobre todo de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil, explica el informe.

Los autores reconocen que el número de las personas que han entrado al país de manera irregular se ha estancado y hasta reducido desde el inicio del gobierno de Trump, aunque aún no cuentan con cifras oficiales para elaborar cálculos sobre el impacto de las recientes políticas de la Casa Blanca hasta la fecha.

La mitad de la diáspora inmigrante indocumentada se concentra en los estados de California, Texas, Florida y Nueva York, reporta el MPI.

Unos 14 millones de ciudadanos estadunidenses y migrantes documentados viven en un hogar con por lo menos una persona cuyo ingreso a Estados Unidos es irregular.

De los más de 13 millones con residencia no legal, 9.6 millones tenían empleo o estaban buscando uno en 2023. Los principales sectores económicos en los que trabajan son construcción, servicios alimenticios, limpieza, jardinería y agricultura.

Suman 2 mil 382 mexicanos detenidos en redadas

Del inicio de la administración de Donald Trump a la fecha, han sido detenidos 2 mil 382 mexicanos que vivían en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De ese total, señaló, del 6 de junio —cuando se incrementaron las redadas antimigratorias— al 20 de octubre se registraron mil 390 paisanos arrestados, equivalente a 58.3 por ciento del total.

La jefa del Ejecutivo dijo que en breve convocará a la mañanera al canciller Juan Ramón de la Fuente y al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para que presenten más detalles en torno a la situación de los mexicanos en Estados Unidos, el apoyo consular que se les ha brindado y las notas diplomáticas que se han enviado a Washington.

Confirmó que en la reunión que la semana pasada tuvieron en Washington el canciller De la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se abordó el tema de los migrantes mexicanos.

“Los abordamos cada vez (que hay un encuentro) haciendo patente que no estamos de acuerdo con la manera que se trata a los hermanos migrantes allá”, sostuvo.

Refirió que cuando un connacional al que se le violaron sus derechos o es víctima de algún abuso en estos operativos antimigratorios, es acompañado por el apoyo consular con abogados.

Disuelve INM caravana migrante en Oaxaca

Por otro lado, autoridades del Instituto Nacional de Migración disolvieron el último grupo de la caravana migrante “Por la Libertad” que avanzaba por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en busca de llegar a la Ciudad de México.

Unos 300 integrantes que salieron de Chiapas el sábado y seguían caminando por Oaxaca después de 20 días de trayecto, decidieron aceptar Formas Migratorias Múltiples por parte de las autoridades migratorias, cuyo documento les permitiera seguir su camino en autobús.