Sumamos esfuerzos por el futuro del turismo en México: Sectur

Se llevó a cabo la firma del Convenio de Concertación de acciones entre la Secretaría de Turismo y CESSA Universidad, lo que fortalece la colaboración entre el sector público y académico para impulsar la innovación, sostenibilidad e inclusión en el turismo nacional. Este acuerdo permitirá al CESSA el uso no exclusivo de las marcas “México” y “Pueblos Mágicos”, con el objetivo de promover los destinos turísticos del país, además de desarrollar estudios, investigaciones y diagnósticos que fortalezcan la profesionalización del sector.