LA MÁS GRANDE PARA CELEBRAR LOS 40 AÑOS DEL ÚLTIMO SHOW DE QUEEN

GOD SAVE THE QUEEN GIRA MUNDIAL 2026



ARENA MONTERREY 12 DE NOVIEMBRE 2026, 21:00 HORAS

ARENA GUADALAJARA 13 DE NOVIEMBRE 2026, 21:00 HORAS

ARENA CDMX 19 DE NOVIEMBRE 2026, 21:00 HORAS

God Save The Queen, reconocida internacionalmente como la mejor banda del mundo interpretando la música de Queen, anuncia su nueva gira mundial 2026, la más grande de su carrera, con motivo del 40º aniversario del último concierto de Queen junto a Freddie Mercury.

Y los fanáticos mexicanos no se pueden quedar fuera de esta celebración, por lo que este espectáculo llegara al escenario de la Arena Monterrey el 12 de noviembre de 2026, Arena Guadalajara, 13 de noviembre de 2026 y Arena CDMX, 19 de noviembre de 2026.

Con más de 1.000 conciertos en más de 40 países y más de un millón de espectadores en su trayectoria, la agrupación argentina vuelve a los escenarios con una producción completamente renovada, un espectáculo de nivel internacional que rinde homenaje a la historia, la música y el legado de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

El tour visitará los principales escenarios de Europa, América y Asia, incluyendo estadios y arenas emblemáticas, en una celebración mundial del legado de Queen.

El espectáculo recreará con fidelidad el sonido, la estética y la energía de los shows originales, con una puesta escénica imponente y un nuevo diseño de luces, pantallas y vestuario.

La gira 2026 marcará un hito en la historia de God Save The Queen, consolidando su posición como una de las producciones musicales más importantes dedicadas al universo de Queen.

“La mejor banda del mundo interpretando a Queen.” — Rolling Stone

Información General

Arena Monterrey:

– Venta al Público en General: A partir del jueves 23 de octubre, 10:00 AM.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en Taquillas de la Arena Monterrey e Innova Sport.

Arena Guadalajara:

– Venta al Público en General: A partir del jueves 23 de octubre, 10:00 AM.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innova Sport y Mr. CD.

Arena CDMX:

– Venta al Público en General: A partir del jueves 23 de octubre, 10:00 AM.

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en Taquillas de la Arena CDMX y Soriana.