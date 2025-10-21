Sebastián Vanti regresa con “Cariño Mío”: una balada que canta al amor definitivo

Con una propuesta íntima y clásica

El crooner chileno-holandés lanza el primer sencillo de su nuevo álbum “Dime si es amor”

Por Arturo Arellano

Sebastián Vanti, el internacionalmente reconocido crooner chileno-holandés, regresa al panorama musical tras varios meses de preparación en Europa. “Cariño Mío”, su nuevo sencillo, es mucho más que una canción: es un mensaje de amor incondicional y de esperanza en la búsqueda de la pareja ideal. Con voz elegante y marcada influencia latina, Vanti abre el ciclo de lo que será su próximo disco, presentando un trabajo cuidado y sincero que conecta de inmediato con quienes han sentido la urgencia de encontrar el amor verdadero.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el cantante comparte los secretos detrás de este lanzamiento “‘Cariño Mío’ es el primer sencillo de mi nuevo álbum ‘Dime si es amor’. El disco tendrá diez temas y estamos lanzando una canción por mes para sorprender al público constantemente. Esta primera pieza es profundamente personal: habla sobre la certeza de que el gran amor está por llegar, aunque aún no conozca su rostro. Ya pueden buscar ‘Cariño Mío’ en Spotify y disfrutarla”, comenta entusiasmado.

La balada, escrita por el compositor chileno Juan Carlos Duque, se destaca por su lírica honesta y una melodía envolvente. Sebastián añade: “Desde pequeño fui baladista, criado en una casa donde se escuchaban boleros mexicanos. Después, mi mayor influencia fue Frank Sinatra; soy crooner de alma y sigo evolucionando ese estilo para el público latino. Es un sonido clásico, pero con energía renovada del siglo XXI”.

Sobre su propuesta artística, Vanti destaca la importancia de hacer música “del corazón”, diferenciándose de las tendencias momentáneas “La gente agradece la calidad y la emoción genuina de las baladas. Aunque hago también canciones pop y tengo un disco mexicano (‘Con Amor a México’), mi esencia serán siempre las baladas románticas”.

Actualmente, Sebastián Vanti prepara una gira para 2026 “Mi show se llama ‘Canta Conmigo’. Es una hora y media de éxitos en español, de Luis Miguel a Julio Iglesias, además de medleys estilo Big Band y canciones mariachi. Ya lo presenté en Ciudad de México y el próximo año estaré en varias ciudades. Mientras, continuaremos lanzando sencillos mensualmente, culminando con el álbum completo en junio”.

Con respecto a su proceso creativo, el artista revela la colaboración con profesionales de talla internacional “Trabajo con productores de renombre mundial. Por ejemplo, Humberto Gatica mezcló mi álbum en Los Ángeles; ha trabajado con Michael Jackson, Celine Dion y Michael Bublé. Yo me enfoque en crecer como persona y como intérprete”.

Finalmente, Sebastián reflexiona sobre la respuesta de sus seguidores “La sorpresa es general: escuchar este tipo de música en estos tiempos no es lo habitual. Pero también hay una gran valoración por la calidad y el amor con que está hecha. Estoy agradecido por la oportunidad de compartir esto en México, mi segunda casa”.

Baladista contemporáneo de alma internacional: Sebastián Vanti fusiona la tradición crooner y baladista latinoamericana con la energía actual. Su carrera internacional y su apuesta por temas personales han convertido sus conciertos en auténticos encuentros del corazón, donde cada melodía invita al público a cantar y sentir.