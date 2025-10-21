Avance en negociaciones del T-MEC de 90 por ciento, reporta Marcelo Ebrard

Récord histórico de inversión extranjera

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que México ha alcanzado un avance del 90% en las conversaciones previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El funcionario federal destacó que las negociaciones con Estados Unidos avanzan en un ambiente de cooperación trilateral y certidumbre comercial, pese al próximo vencimiento del plazo de 90 días impuesto por la administración estadounidense para revisar ciertos temas comerciales.

“Estamos en la meta que nos fijó la presidenta Claudia Sheinbaum: tener la mejor posición relativa respecto a todos los países socios de Estados Unidos. Hemos logrado un avance muy importante, alrededor del 90% de los elementos previos a la revisión formal del tratado”, señaló

El funcionario precisó que el objetivo del gobierno mexicano es resolver los puntos sensibles antes de la revisión oficial, prevista para enero de 2026, a fin de mantener la estabilidad económica y comercial del bloque norteamericano.

Sobre los comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la posible eliminación del tratado, Ebrard Casaubón Aseguró que todas las señales procesales y políticas apuntan a la continuidad del acuerdo trilateral.

“El tratado va a seguir ese camino trilateral. Claro que hay temas bilaterales entre países, pero la estructura del T-MEC está firme. Hemos sostenido 85 conversaciones previas con autoridades de Estados Unidos y Canadá, y estamos en un proceso conjunto y ordenado”, enfatizó.

Diálogo permanente con el sector siderúrgico

En materia industrial, el titular de Economía señaló que México mantiene diálogo permanente con el sector siderúrgico para mitigar los efectos de los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio. Explicó que el país implementó revisiones a más de mil molinos, suspendiendo los registros de aquellos que no cumplían con los estándares de calidad o trazabilidad.

“Estamos tomando medidas conjuntas con Estados Unidos. Hemos presentado varias alternativas para resolver el tema de los aranceles y esperamos una respuesta en los próximos días”, adelantó el secretario.

Además, mencionó que la actualización de fracciones arancelarias para productos siderúrgicos será discutida en la Cámara de Diputados como parte de las propuestas de política comercial del gobierno federal.

El nivel más alto de inversión extranjera directa

Ebrard Casaubón también destacó que México registra el nivel más alto de inversión extranjera directa en su historia, con 1,776 proyectos en cartera por un valor de 297 mil millones de dólares, lo que refleja la confianza internacional en la economía mexicana y en el Plan México de la presidenta Sheinbaum.

“No hemos tenido ninguna cancelación de proyectos; al contrario, se están sumando nuevos, como los cinco mil millones de dólares recientemente anunciados para centros de datos de inteligencia artificial en Querétaro”, precisó.

El titular de Economía adelantó que en noviembre visitará el país el CEO de NVIDIA para presentar el lenguaje mexicano de inteligencia artificial, parte de la estrategia tecnológica nacional que busca consolidar a México como un hub regional de innovación y desarrollo digital.