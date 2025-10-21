Conmemoran Día Internacional de las y los Chefs

*Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional de las y los Chefs, la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró un programa de actividades académicas que inició con la ponencia virtual “Ciencia y cocina”, impartida por el reconocido chef y divulgador científico chileno Heinz Wuth.

Con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito gastronómico y trabajo en 10 países, Wuth es el creador del proyecto Ciencia y Cocina, una plataforma en redes sociales dedicada a la divulgación científica aplicada a la gastronomía.

Como parte de su conferencia, compartió con las comunidades estudiantil y docente su visión sobre el impacto del conocimiento científico en la práctica culinaria. “Toda la comida es química. Procesos cotidianos como hornear un panqué son el resultado de reacciones fisicoquímicas que pueden entenderse y mejorarse con bases científicas”, explicó el chef chileno.

Heinz Wuth resaltó cómo el conocimiento técnico puede optimizar y reproducir con mayor precisión las preparaciones y destacó el papel revolucionario de la tecnología en la cocina moderna, desde hornos inteligentes y cocción al vacío hasta software para la gestión y diseño de menús, elementos que han transformado la precisión, eficiencia y creatividad en la gastronomía.

Además, enfatizó la importancia de la ciencia para mejorar procesos culinarios como la conservación de alimentos y el uso ético y responsable de ingredientes. “La mente de un cocinero es lúdica y emotiva, pero necesita equilibrarse con investigación y lectura para fundamentar sus recetas”, puntualizó.