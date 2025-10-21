Alito pide al PAN reflexionar cancelación de alianzas… y descalifica a Máynez

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Desde Bolivia, a donde fue como observador de los comicios presidenciales por la COPPPAL y el PRI, en que el centrista Rodrigo Paz -hijo del ex presidente el ex presidente Jaime Paz Amor– dejó atrás 20 años de gobiernos de la izquierda surgidos del Movimiento al Socialismo, MAS, fundado por Evo Morales y que contó con el respaldo de la mayoría indígena del país.

Paz, postulado como el presidente del cambio, resultó electo con el 54% de los votos por sobre el 45% de Jorge “Tuto” Quiroga.

“Viendo los resultados del Sirepre (Sistema de Resultados Preliminares de Bolivia, similar al INE en México), respetamos su trabajo en la primera vuelta y lo respetamos en la segunda vuelta, felicito a Rodrigo Paz, le deseo mis felicitaciones», dijo Quiroga para admitir públicamente su derrota.

El movimiento de Evo Morales -respaldado férreamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora por el de Claudia Sheinbaum- quedó reducido a un dígito por el voto boliviano.

El candidato triunfador, senador de centro derecha de 58 años, se enfrentó en una segunda vuelta al ex presidente conservador Quiroga en una elección que supone un cambio absoluto en un país que había sido dominado por el populismo indigenista extremo durante los 20 años anteriores.

En este contexto electoral, Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, indicó que este resultado es apenas un preludio de un giro latinoamericano que se verá reflejado en los siguientes comicios en México.

En Bolivia, Alito se enteró de la decisión del PAN de cancelar las alianzas electorales con el PRI y desde allá pidió a los blanquiazules repensar esta decisión.

Recordó que la estrategia de AMLO y Morena, ahora de Claudia Sheinbaum, ha sido la de dividir el voto opositor para posicionar el del oficialismo.

En ese punto, advirtió voltear a ver al, dijo, “cínico de Jorge Álvarez Máynez y a Movimiento Ciudadano, que por más que intenten disfrazarse de oposición, el pueblo de México ya sabe que son empleados de Morena.

“Esquiroles, lacayos y entregados… su única misión es dividir, confundir y hacerle el trabajo sucio al poder. ¡No tienen vergüenza, no tienen convicciones y, sobre todo, no tienen amor por México!

“Hablan de unidad, pero se arrastran ante quienes destruyen al país. ¿Existe algo más hipócrita que eso? No piensan en las familias mexicanas, sólo en cómo seguir siendo útiles para que Morena se mantenga en el poder.

“A Movimiento Ciudadano no le interesa sumar para ganar. Le interesa dividir para restar.

“En 2021 fue clarísimo: cuando México necesitaba una oposición unida, decidieron no sumarse. El resultado lo vivimos todos. Morena adueñándose del país, a la mala, burlándose de la voluntad popular.

“El pueblo de México no puede seguir permitiendo que Movimiento Ciudadano avale, solape y facilite la destrucción del país. Esto no es personal, es político. Es sobre su actuar, sobre su decisión de servir al oficialismo y no a México.

“¿De verdad no les queda claro que esto no se trata de partidos ni de simpatías? Esto se trata de defender a la Nación. El día que entiendan que la Patria está por encima de su hipocresía, ese día empezaremos a construir otra historia. Pero mientras, sigan siendo serviles a Morena, el pueblo de México los va a seguir poniendo en su lugar”, concluyó.

Pero para los panistas dirigidos por Jorge Romero todo es asunto cerrado, como el de su nuevo logotipo.

Alejandro Lelo los descobija

Super dato aportado por el periodista Alejandro Lelo de Larrea en su columna de Glorieta de Colón, publicada en El Independiente de mi amigo de siempre Carlos Ramírez.

“No se sabe a quién le habrá pagado ni cuánto le haya costado al presidente del PAN, Jorge Romero, el rediseño del logo de su partido, porque para el “diseño” se inspiraron (eufemismo de fusilarse) en la idea del jabón Escudo.

“Los trazos y la semiótica son casi iguales. Tampoco hay que descartar que la idea proviene de Claudio X. González, pues la empresa que elabora ese jabón es Kimberly Clark, propiedad de su padre. Eso es una ventaja para Romero y el PAN, porque su amigo Claudio X no los va a acusar de plagio”.

Si usted tiene el interés de comparar los logos del partido y del famoso y popular jabón lo comprobará.

Posponen en tribuna a Mario Delgado

La senadora Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que la comparecencia programada del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se pospuso a fin de no distraer a los senadores de la emergencia por los recientes hechos meteorológicos en el país.

Será Adán Augusto López, quien en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo quién informará de la nueva fecha y la hora en la que se llevará a cabo esta comparecencia.

El informe de la presidenta del Senado se difundió antes de iniciarse la sesión plenaria de ayer.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa