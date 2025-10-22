Plaza Hong Kong será un punto de encuentro para inversionistas chinos

Ambicioso proyecto de renovación

Se busca posicionar a Cancún como un nodo estratégico para el comercio internacional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La tradicional Plaza Hong Kong en Cancún se convertirá en un centro de exhibición permanente de productos chinos y un punto de encuentro para inversionistas asiáticos, como parte de un ambicioso proyecto de renovación impulsado por capital chino. La iniciativa contempla una inversión estimada entre 100 y 150 millones de dólares y busca posicionar a Cancún como un nodo estratégico para el comercio internacional y la atracción de negocios orientales.

Kit Bing Wong, directora del Corporativo Hong Kong, informó que el proyecto incluye la construcción de una torre de varios niveles, con al menos tres pisos dedicados exclusivamente a exposiciones mensuales de mercancías chinas dirigidas a compradores mayoristas. El objetivo es ofrecer un escaparate físico para empresas orientales que buscan expandirse en América Latina, aprovechando la conectividad y el atractivo turístico de Cancún.

Además de los espacios comerciales, el nuevo complejo contará con servicios médicos alternativos, como medicina tradicional china, y un piso dedicado a spas y masajes curativos. Esta integración de comercio, salud y bienestar responde a una visión holística del proyecto, que busca atraer tanto a empresarios como a consumidores interesados en experiencias orientales.

La remodelación de la plaza incluirá también tecnología inteligente y sistemas de ahorro energético, alineándose con estándares de sustentabilidad y eficiencia. Se espera que el proyecto esté concluido a más tardar en el primer trimestre de 2026.

Este escaparate chino no solo fortalecerá los lazos comerciales entre México y China, sino que también generará empleos locales, dinamizará el sector inmobiliario y abrirá nuevas oportunidades para proveedores y prestadores de servicios en Cancún. La presencia constante de exposiciones y eventos empresariales promete atraer visitantes con perfil comercial, complementando el turismo tradicional.

Alistan paraderos inclusivos

Como parte del proyecto de renovación urbana Distrito Cancún, autoridades locales han iniciado la construcción de dos megaparaderos inclusivos y sostenibles en la avenida Tulum, a la altura de la Supermanzana 5. Esta iniciativa busca modernizar la infraestructura de transporte público en el centro de la ciudad, ofreciendo espacios dignos, accesibles y resilientes ante las condiciones climáticas.

Carlos del Castillo, director de la Unidad de Gestión Administrativa del proyecto, explicó que los paraderos existentes eran obsoletos y no respondían a las necesidades actuales de los usuarios. Los nuevos módulos no solo brindarán protección contra el sol y la lluvia, sino que también incorporarán diseños inclusivos, con áreas específicas para personas en silla de ruedas y señalética adaptada.

Además de mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público, los nuevos paraderos forman parte de un plan de reordenamiento vial que busca reducir de cuatro a dos los puntos de ascenso y descenso en la zona. Esta medida permitirá optimizar el flujo vehicular, disminuir la congestión y recuperar espacios peatonales.

El proyecto contempla también la instalación de guarniciones y mobiliario urbano que eviten la invasión de banquetas y la doble fila, problemas comunes en el centro de Cancún. Se busca así recuperar la vocación peatonal del área y fomentar una movilidad más segura y ordenada.

Los paraderos serán construidos con materiales resistentes y tecnologías de ahorro energético, alineándose con los principios de sostenibilidad urbana. La imagen de la infraestructura será uniforme y moderna, contribuyendo a la revitalización del primer cuadro de la ciudad.

Esta transformación responde a una visión integral de movilidad que prioriza la inclusión, seguridad y eficiencia, en un contexto donde el transporte público sigue siendo el principal medio de desplazamiento para miles de cancunenses.