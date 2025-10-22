Mara Lezama y Sectur coordinan acciones estratégicas con empresarios y hoteleros

En el marco del Cancún Travel Mart

Fortalecen la coordinación para impulsar la promoción turística de este destino

Cancún.- En el marco de las actividades del Cancún Travel Mart, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezaron una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, con el propósito de definir estrategias conjuntas de promoción turística y fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado, impulsando así el bienestar y el desarrollo económico del estado.

Durante el encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de las asociaciones de hoteleros, se escucharon las inquietudes y propuestas del sector empresarial, y se destacaron las estrategias implementadas para consolidar y potenciar la actividad turística en Quintana Roo, motor fundamental del desarrollo económico y social del estado. Asimismo, las acciones que se llevan a cabo en el marco del Mundial 2026, del que Cancún será puerta de entrada y sede de selecciones que competirán en la justa mundialista.

Mara Lezama agradeció la presencia de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, aliada de la federación, quien junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum proporcionan su apoyo incondicional a Quintana Roo.

“Estamos muy contentos de trabajar en equipo” destacó la Gobernadora quien dio a conocer, en el marco de esta reunión, que la tormenta en el Caribe no representa peligro para Quintana Roo, pero se seguirá monitoreando; dio a conocer que hay una vaguada que puede generar lluvias, pero nada tiene que ver con esa tormenta.

Felicitó a los hoteles de Quintana Roo que fueron elegidos por la FIFA para hospedar a selecciones del Mundial. Asimismo, reiteró que somos el único estado que tiene conectividad con las sedes del mundial.

Por su parte, la secretaria Josefina Rodríguez agradeció la presencia de los representantes del sector privado en esta reunión que permite fortalecer los lazos de comunicación y resolver necesidades de este gran destino turístico importante para México.

La funcionaria federal destacó que el modelo del Cancún Travel Mart será aplicado para el Tianguis Turístico México 2026.

MLE invita al Festival del Día de Muertos en Cozumel: tradición, luz y reencuentro

Cozumel.- Desde la bella Isla de las Golondrinas, el corazón del Caribe Mexicano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la directora de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), Juanita Alonso Marrufo, invitaron a todas y todos a vivir el Festival del Día de Muertos 2025, los próximos 25 y 26 de octubre en el Museo de la Isla.

Acompañados por Lucio, Nemesio, Alejandra y Óscar, artistas y colaboradores que llenan de color y arte esta celebración, Mara Lezama y Juanita Alonso dieron a conocer la invitación oficial al público para participar en un evento que rinde homenaje a la memoria, la cultura y la unión familiar.

“El Día de Muertos es ese momento mágico en el que el corazón recuerda lo que la mente algunas veces olvida. Cuando la música y la memoria se entrelazan, entendemos que nadie se va del todo mientras alguien pronuncia su nombre y sobreviva su memoria” expresó la gobernadora Mara Lezama.

Con el lema “Tradición, luz y reencuentro”, el festival reunirá expresiones artísticas, música, altares, murales y actividades culturales que honran nuestras raíces. Este año, Oaxaca será el estado invitado de honor, compartiendo su música, colores y gastronomía en una fusión de culturas que celebran la vida, informó Juanita Alonso.