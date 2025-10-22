Nuevo Programa de Desarrollo Urbano Riesgo de privatización de playas públicas en el estado: ambientalistas

Se contempla la reclasificación de varios arenales como zonas de “servicios turísticos”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2025–2030 del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, ha encendido las alarmas entre colectivos ambientales y ciudadanos, quienes denuncian un posible intento de privatización de playas públicas en Cancún. De acuerdo con la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el nuevo plan contempla la reclasificación de varias playas emblemáticas como zonas de “servicios turísticos”, lo que podría restringir el acceso libre y gratuito a estos espacios naturales.

Entre las playas señaladas por DMAS se encuentran Las Perlas, Langosta, Tortugas, Chac Mool, Ballenas, Gaviota Azul y Marlín, todas ubicadas en la Zona Hotelera de Cancún. En versiones anteriores del PDU —como las de 2018 y 2022— ya se habían incluido cambios de uso de suelo que contravienen la Ley General de Bienes Nacionales, la cual establece que las playas marítimas son bienes de uso común y no pueden ser privatizadas ni concesionadas para restringir el acceso público.

Además del riesgo legal, los colectivos advierten que esta reclasificación podría tener graves consecuencias ambientales, al permitir construcciones y actividades comerciales en zonas de alta sensibilidad ecológica. “La costa no solo es un espacio recreativo, sino también un ecosistema frágil que requiere protección”, señaló DMAS en un comunicado.

La organización también recordó que desde mayo presentó una solicitud formal al Ayuntamiento de Benito Juárez para que se revise el PDU y se eliminen las categorías que permiten la privatización encubierta de espacios públicos.

La posible pérdida de acceso a las playas ha generado preocupación entre residentes y turistas, quienes consideran que el litoral debe mantenerse como un bien común. “Las playas son parte de nuestra identidad y cultura. No pueden convertirse en propiedad exclusiva de hoteles o desarrollos privados”, expresó Jimena Madrigal, activista local.

Organizaciones civiles exigen que el Ayuntamiento de Benito Juárez y el gobierno estatal garanticen la transparencia en el proceso de actualización del PDU, y que se realicen consultas públicas antes de aprobar cualquier cambio que afecte el acceso ciudadano a las playas. También solicitan que se respete el marco legal vigente y se priorice el interés colectivo sobre el desarrollo comercial.

Garantizar el abasto durante cierre de la temporada de huracanes

En seguimiento a las acciones del Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) llevó a cabo la Reunión del Subcomité de Abasto Privado, presidida por el secretario Paul Carrillo de Cáceres, junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) y autoridades federales y estatales, con el objetivo de consolidar estrategias conjuntas que garanticen el abasto de bienes y servicios en caso de contingencias hidrometeorológicas.

Durante el encuentro, participaron las y los directores de Desarrollo Económico de Puerto Morelos, Solidaridad y Benito Juárez, junto con representantes de cámaras empresariales, así como de organismos federales y estatales como la Coordinación Estatal de Protección Civil, Conagua, Profeco, Bienestar y la Secretaría del Trabajo. Todas y todos refrendaron su compromiso con el trabajo coordinado, solidario y humanista, bajo la visión del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, donde la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad garantiza una respuesta eficaz y oportuna ante cualquier contingencia que pudiera afectar a las familias quintanarroenses.

El Secretario de Desarrollo Económico Paul Carrillo destacó el trabajo en conjunto entre los tres niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía, que permite proteger la economía familiar y asegurar el bienestar de todas y todos. “La prevención y la coordinación son pilares de un gobierno que pone en el centro a las personas”, afirmó.

La reunión, realizada en el Poliforum de la Universidad de Oriente de Cancún, permitió revisar el Plan de Acción ante fenómenos hidrometeorológicos, además de acordar la difusión oportuna de alertas y protocolos para la reactivación del abasto privado en caso de emergencia. Asimismo, las empresas participantes reiteraron su compromiso de mantener precios estables y garantizar el suministro de productos de la canasta básica, agua, gas y gasolina, evitando el alza de precios y garantizando la transparencia en el abasto.