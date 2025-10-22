Playa del Carmen se prepara para recibir oleada de visitantes, desde el próximo mes

Prevé bueba temporada alta

Proyecciones apuntan a una ocupación hotelera superior al 80% en lo que resta del año

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Con la llegada de la temporada alta de invierno, Playa del Carmen se prepara para recibir una oleada de visitantes nacionales e internacionales. De acuerdo con Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), las proyecciones apuntan a una ocupación hotelera superior al 80% a partir de noviembre y hasta finales de 2025.

Esta expectativa marca un punto de inflexión en la recuperación del sector turístico, que ha enfrentado meses de incertidumbre debido a factores globales como la inflación, la variabilidad en las reservas y los cambios en los mercados emisores. “Las cifras son alentadoras y reflejan la fortaleza del destino”, afirmó Lotito, quien destacó que Playa del Carmen se encuentra en una coyuntura clave para consolidar su reactivación económica.

Entre los elementos que han favorecido esta tendencia positiva se encuentran:

– La reactivación del turismo internacional, especialmente de mercados como Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

– La mejora en la conectividad aérea, con nuevas rutas y frecuencias que facilitan el arribo de visitantes.

– La inversión en infraestructura urbana, que ha mejorado la imagen y funcionalidad de las vialidades en el centro turístico.

Lotito subrayó que la experiencia del visitante no solo depende de la calidad hotelera, sino también del entorno urbano. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para mantener y reforzar las acciones de limpieza, seguridad y movilidad en zonas clave de la ciudad.

Según datos de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, la ocupación superior al 80% podría mantenerse hasta marzo de 2026, gracias a la afluencia de turistas que buscan escapar del invierno en sus países de origen. Aunque se espera una ligera baja tras las fiestas decembrinas, se prevé un repunte a partir del 10 de enero, cuando comienzan a llegar más visitantes internacionales.

Buen Fin 2025 se extenderá a cinco días

En noviembre de 2025, El Buen Fin, el programa nacional de ofertas y promociones impulsado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), celebrará su 15.º aniversario con una edición especial que se extenderá a cinco días consecutivos. Esta ampliación responde a la intención de aprovechar el puente largo por el Aniversario de la Revolución Mexicana, facilitando mayor participación de comercios y consumidores.

El anuncio fue realizado por Adán Toledo Lucero, presidente de la Canaco en Playa del Carmen, quien destacó que esta edición permitirá a establecimientos, restaurantes, hoteles y otros servicios ofrecer descuentos más prolongados, incluso como estrategia para liberar inventario almacenado en bodegas.

Toledo Lucero subrayó que los destinos turísticos del Caribe mexicano podrán beneficiarse especialmente de esta extensión, al atraer más visitantes durante el puente festivo. Se prevén promociones en hospedaje, vuelos y servicios turísticos, lo que podría traducirse en un impulso significativo para la economía regional.

Finalmente, el dirigente empresarial recordó que cada edición de El Buen Fin ha registrado incrementos de entre 7 y 10 por ciento respecto al año anterior, tanto en ventas como en participación comercial. Con esta ampliación de días, se espera que las cifras de 2025 superen las expectativas y consoliden el evento como uno de los motores clave del consumo nacional.