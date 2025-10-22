Proyectan construir en Q. Roo hasta 90 mil viviendas del Bienestar

Beneficio a trabajadores sin hogar

Ya se han consolidado terrenos suficientes para avanzar hacia esa meta en 5 años

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En un ambicioso esfuerzo por garantizar el derecho a una vivienda digna, el gobierno de Quintana Roo, en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), anunció la construcción de hasta 90 mil hogares como parte del programa federal Viviendas del Bienestar. Esta iniciativa busca atender a trabajadores que actualmente no cuentan con una propiedad, ofreciendo soluciones habitacionales accesibles y de calidad.

Inicialmente, el programa contemplaba la edificación de 12 mil viviendas, pero gracias a las gestiones de la gobernadora Mara Lezama y el respaldo del gobierno federal, la cifra se incrementó a 45 mil, con la posibilidad de alcanzar las 90 mil unidades en función de la disponibilidad de suelo y viabilidad técnica. El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que ya se han consolidado terrenos suficientes para avanzar hacia esa meta.

Las primeras 96 viviendas serán entregadas a finales de octubre en el conjunto habitacional “El Edén”, ubicado en Playa del Carmen. Este desarrollo fue impulsado por la empresa Edificaciones Riviera Maya S.A. de C.V. y representa el inicio tangible del programa en la entidad. Para noviembre, se prevé una segunda entrega de unidades en otras zonas estratégicas del estado.

Cada vivienda tendrá un costo aproximado de 600 mil pesos, y estará dirigida a personas que perciben un salario mínimo, lo que representa un giro significativo en la política social de vivienda. Los desarrollos incluyen departamentos bien ubicados, con servicios básicos y diseño funcional, pensados para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La tercera etapa del programa ya está en marcha, y la Conavi ha habilitado módulos de registro en diversos municipios de Quintana Roo. Los interesados deben cumplir con requisitos como no poseer vivienda propia, contar con ingresos comprobables y estar inscritos en el sistema de seguridad social. El proceso de selección prioriza a familias en situación de vulnerabilidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado esta estrategia como parte de su compromiso con la justicia social y el bienestar de los trabajadores. El programa también contempla apoyos para remodelación de viviendas existentes, con montos de hasta 90 mil pesos, fortaleciendo así el tejido urbano y comunitario.

Presentan avances del programa

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones del programa “Vivienda para el Bienestar”, autoridades federales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo en la que se presentaron avances técnicos, documentales y físicos de los proyectos que se desarrollan en distintas regiones del estado.

En representación del titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando, participó la subsecretaria de Vivienda, Ana Laura Bolívar, quien destacó que estas acciones promueven el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para garantizar viviendas dignas y comunidades sostenibles.

Durante el encuentro, participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus); el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

Las instituciones presentaron los avances de los proyectos a su cargo: Conavi, en el ámbito de la vivienda social; e Infonavit, en la construcción de desarrollos habitacionales bajo criterios de sustentabilidad y bienestar.

Este megaproyecto no solo representa una solución habitacional, sino también una apuesta por el desarrollo urbano sostenible y la equidad en el acceso a servicios básicos. Con la participación activa de instituciones federales y estatales, Quintana Roo se posiciona como un modelo de inclusión y bienestar en materia de vivienda.