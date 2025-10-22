La educación es el motor que mueve a México, destaca Simón Mondragón

Pide a maestros a seguir dando lo mejor

Por Arturo Baena

Naucalpan, Mex. “Desde luego que es necesario seguir impulsando la Educación Media Superior en el Estado de México. Su fortalecimiento es clave para el desarrollo personal y social de los jóvenes y del Estado de México”.

Al reunirse con profesores de distintos colegios de esta zona, señaló lo anterior Simón Mondragón Bernal, titular de la Dirección de Educación Media Superior, quien exhortó a los profesores a seguir dando lo mejor de sí, en beneficio de los estudiantes mexiquenses.

» Las acciones del gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez, han cambiado la estrategia que antes se tenía en esta materia. Hoy, el impulso a la educación e infraestructura son reales», aseguró.

El profesor Simón Mondragón, destacó que estas mejoras son la infraestructura, ampliación de la oferta educativa, el garantizar la calidad del servicio y alinear los programas con las necesidades del sector productivo, además de ofrecer apoyo a estudiantes y docentes.

Finalmente, el director de Educación Media Superior del Estado de México, refrendó el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez de seguir impulsando a ese sector en todo el territorio mexiquense.