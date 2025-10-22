El gobierno de Naucalpan logra sanar sus finanzas: Isaac Montoya

Ahorro histórico de más de mil 500 mdp

Naucalpan. Méx.- La estrategia integral de control financiero y gestión jurídica, la suma de sentencias, laudos y resoluciones favorables para la administración municipal, impulsadas por la Consejería Jurídica, permitió un ahorro histórico de más de mil 500 millones de pesos para el Gobierno de Naucalpan y se suma al ahorro de más de 900 millones por parte de la Tesorería Municipal, así la administración del alcalde Isaac Montoya Márquez logró sanear las finanzas del municipio.

En días pasados, el presidente municipal señaló que, contrario a lo que aseguraba la administración pasada, hubo obligaciones omisas y sustentado en el largo trabajo de gestión jurídica, se constató que entregaron un municipio endeudado, con más de mil 194 millones de pesos.

De acuerdo a las acciones realizadas por la Consejería Jurídica y la Tesorería Municipal, durante estos nueve meses de administración trabajaron en una estrategia integral, lograron ⁠detectar que al cierre de 2024 los adeudos con el SAT, gobierno del Estado de México e ISSEMyM no se encontraban registrados en su totalidad contablemente.

El titular de la Consejería Jurídica, Carlos Villasana, informó que se recibió el área con un aproximado de 4 mil expedientes conformados por procesos, procedimientos, incidentes, recursos de revisión de inconformidad, entre otros más que se tienen que ver en los juzgados y en los tribunales. Estos incluyen las áreas de derecho laboral, el de juicio de amparo y penal, derecho administrativo y fiscal, y de derecho civil, mercantil y agrario.

Agregó que la administración pasada pagó despachos para defender al municipio y ganar los créditos. Hoy con una Consejería Jurídica sólida y con la juventud del alcalde se han obtenido grandes resultados.