Reconoce el senador Vargas del Villar el trabajo de maestros en Huixquilucan

Reunión con supervisores escolares

Huixquilucan, Méx.- Al reunirse con las y los supervisores escolares de este municipio, el senador Enrique Vargas del Villar hizo un reconocimiento al trabajo que realizan en favor de las niñas, niños y adolescentes, porque hoy lo que necesita México son jóvenes preparados para hacer frente al mundo globalizado.

“En Huixquilucan se ha apoyado y se seguirá apoyando la educación, cuando llegué a gobernar el municipio, en el 2016, solo había 300 becas y hoy se dan más de 8 mil para favorecer a las y los estudiantes de todos los niveles educativos”.

El vicecoordinador de los senadores del PAN destacó que lo que México necesita son jóvenes productivos que aspiren a más y esto solo se puede con una buena educación desde casa y la escuela en donde las y los profesores tienen la gran responsabilidad de preparar a los jóvenes.

Vargas del Villar lamentó que en México, haya una polarización que en nada beneficia, por ello, dijo, se debe trabajar en conjunto, ciudadanía y gobierno, para sacar adelante a nuestro país.

“Me da coraje que digan que se puede vivir con un par de tenis y con 200 pesos en la cartera lo cual es completamente falso. Lo que necesitamos es un México productivo, en donde los jóvenes aspiren a más y eso está en sus manos, en la educación”, puntualizó.

Como parte de esta reunión con los y las profesoras, el senador Enrique Vargas escuchó las necesidades y problemáticas que enfrentan algunas instalaciones educativas, lo cual será revisado para ir apoyando hasta donde sea posible; así mismo los docentes reconocieron el apoyo que el gobierno municipal de Huixquilucan, que encabeza Romina Contreras, da a las escuelas.