Continúa la entrega de apoyos para transporte escolar en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la segunda entrega de apoyos para pasajes de universitarios, que hasta el momento beneficia a más de 3 mil 600 estudiantes de educación superior de escuelas públicas y privadas, con becas de mil pesos mensuales. El pasado 1 de octubre arrancó el programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que otorga becas para pasajes a alumnas y alumnos de la UNAM, IPN, UAEM, UAM, Normal de Ecatepec, TESE y Uneve, entre otras escuelas, convocatoria que sigue abierta en las direcciones de Educación y Bienestar, ubicadas en la presidencia municipal.

Azucena Cisneros dijo a las y los estudiantes, reunidos en la explanada municipal, que “es heroico que estén aquí, que estén estudiando, solo el 17 % de los ecatepenses llegan a las universidades; necesitamos romper esa inercia, necesitamos que ustedes se conviertan en un referente para hacer que más jóvenes lleguen a la universidad”.