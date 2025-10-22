Entrega Clara Brugada uniformes a equipos del primer torneo infantil y juvenil de futbol ollamaliztli

En el marco del Mundial 2026

Al evento asistieron las mascotas oficiales de los tres países sedes

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de uniformes a integrantes de equipos representativos de las 16 alcaldías capitalinas con miras al arranque del primer torneo infantil y juvenil Ollamaliztli, con el cual la Ciudad de México inició su camino rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“No podemos ser sólo espectadores de un evento tan importante; tenemos que vivirlo con deporte. Y el mensaje que queremos darle al mundo es que en la Ciudad de México vivimos el futbol con valores, poniendo en el centro a las infancias”, subrayó.

Asimismo, anunció que, también en el marco de los preparativos para el evento deportivo, a principios de 2026 se realizará la clase de futbol más grande del mundo, con la meta de romper un Récord Guinness. “Queremos que toda la ciudad participe. Esa será una de las grandes celebraciones que nos unan rumbo al Mundial”, afirmó.

Destacó que este primer torneo es un ejercicio de unión, solidaridad y trabajo en equipo, con el que la capital se organiza “desde Milpa Alta hasta Miguel Hidalgo, y de Tláhuac a Cuajimalpa” para construir una sociedad más justa. “El motivo es hacer equipo, construir solidaridad y compromiso; por eso nuestro lema rumbo al Mundial es ‘Juego limpio y sociedad justa’”, sostuvo.

Asimismo, la Jefa de Gobierno señaló que la ciudad se prepara con un amplio programa de obras públicas que quedarán como legado permanente: proyectos de movilidad sustentable, ampliación del transporte público, recuperación de espacios, obras hidráulicas y la construcción de canchas deportivas. “El Mundial nos anima a que estas obras estén listas y brillen, no sólo para los visitantes, sino para las y los habitantes de la ciudad”, afirmó.

Durante el evento, Brugada Molina destacó la importancia del torneo Ollamaliztli, palabra de origen náhuatl que remite al juego de pelota prehispánico, y subrayó que la iniciativa retoma las raíces del deporte en México y proyecta la identidad de la capital ante el mundo. “El futbol tiene historia en nuestro país, y queremos que el Mundial sea también una oportunidad para mostrar esa herencia”, expresó.

La mandataria anunció que el próximo primero de febrero se conocerá al equipo ganador de este primer torneo, y adelantó que en diciembre se abrirán las inscripciones para la segunda edición, que arrancará después de conocer a la escuadra campeona. Además, reiteró su compromiso con la inclusión y la igualdad de género en el deporte:

“Vamos a impulsar con más fuerza la participación de las niñas y mujeres, porque cuando una niña entra a una cancha rompe estereotipos. Queremos erradicar los roles de género que limitan una sociedad justa e igualitaria”, subrayó.

Brugada Molina agradeció la presencia de las “leyendas del futbol mexicano”, como Fernando Quirarte y Manuel Negrete, así como del director de FIFA México, Jürgen Mainka; también de representantes de marcas patrocinadoras, el Fideicomiso Probosque de Chapultepec y diferentes instituciones que colaboran en la organización rumbo al Mundial.

Con el objetivo de fomentar el deporte, el gobierno capitalino construye 100 nuevas canchas de futbol y rehabilita otras 500, para garantizar que en todos los territorios existan espacios dignos para practicarlo.

Durante su intervención, también adelantó que la capital organizará festivales en plazas y espacios públicos, donde habrá pantallas gigantes, actividades culturales y deportivas para que la ciudadanía pueda vivir el Mundial fuera del estadio, en un ambiente de convivencia, respeto y alegría.

“Queremos vivir un Mundial sin clasismo, sin machismo, sin racismo, sin xenofobia y sin discriminación. Esos son los valores que queremos promover desde la Ciudad de México”, refrendó.

Finalmente, la Jefa de Gobierno hizo un llamado a las niñas, niños y jóvenes a jugar con alegría, compañerismo, con respeto, colaboración y pasión. “Lo más importante es disfrutar y ser felices cuando lo hagan. Ese es el gran objetivo. Nos preparamos para recibir al mundo, pero también para construir una sociedad más justa y solidaria desde nuestras canchas”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, comentó que este torneo, el cual es 100 por ciento gratuito, registró una participación de 7 mil niñas y niños, mismos que ahora tendrán una cultura deportiva en la ruta hacia la realización del Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

Al hacer uso de la voz la joven portera del equipo de la alcaldía Iztapalapa, Natalia Olivares, señaló que el torneo es de gran importancia para las futbolistas mujeres, pues consideró que se trata de un punto de inclusión hacia el futbol femenil.