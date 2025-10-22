El esparcimiento debe ser un derecho, no privilegio; eso es Colibrí viajero: Alejandra Frausto

Banderazo de salida a ese programa

La Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, dio el banderazo de salida a cinco autobuses turísticos en los que viajaron 120 personas –niños, adultos mayores, 80 con discapacidad más los cuidadores de estos últimos- al Puerto de Acapulco, Guerrero, a fin de que disfruten de tres días y dos noches en las paradisiacas playas de ese emblemático destino, uno de los más importantes para viajeros de México y de todo el mundo.

Reunidos en el Parque México, la funcionaria del gobierno capitalino dio continuidad a la acción de gobierno Colibrí Viajero, en sus modalidades Colibrí al Mar y Colibrí de Plata, dirigido a personas de la Tercera Edad que con discapacidad, todos mayores de 65 y en condición de vulnerabilidad económica, algunos de los cuales, a su edad, por primera vez tendrán contacto con las playas, el mar y sitios tradicionales de recreación, como La Quebrada, en donde presenciarán el espectáculo de los clavadistas preparado exclusivamente para ellos.

“Por esto hemos luchado: porque el gozo y el esparcimiento tienen que ser un derecho, no el privilegio de unas cuantas personas que tengan dinero. Para todas, para todos, de eso se trata el Colibrí Viajero”, dijo la funcionaria a los beneficiarios, minutos antes de que abordaran los autobuses . Les aseguró también que viajarán muy cuidados, con el equipo más profesional y generoso que existe, que es el equipo de Colibrí Viajero.

Con la representación de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, de quien les transmitió un saludo, la Secretaria Frausto Guerrero expresó: “El Colibrí de Plata es un gesto de agradecimiento a todos ustedes que han dado todo en esta vida: mucho trabajo, mucho cuidado. ¡Cuántas horas y días de su vida han dedicado a cuidar a otros, las mujeres que están aquí y que, ahora, van a viajar! Una condición de discapacidad, no marca la vida: da alas para volar de una manera distinta”, les dijo también.

Hizo notar que “este programa representa lo mejor de nuestra ciudad: una capital solidaria, que cuida y que reconoce a quienes han construido su historia. Con cada viaje, sembramos alegría, vínculos, memorias, y reforzamos el sentido de comunidad”, añadió.

La funcionaria habló así a los beneficiarios de este programa, quienes dispondrán enteramente gratis de alojamiento en un hotel de categoría turística; desayunos y comidas, en restaurantes del propio hotel y en otros fuera de éste, así como traslados a sitios de recreo, asistencia médica y, al final, el retorno a la capital del país.

Con acciones así, se pretende fomentar la participación social a través de la cultura, el esparcimiento y la recreación, que permitan la igualdad entre las personas y la aproximación a los espacios del Patrimonio Turístico para hacer de ésta una actividad equitativa, con servicios de calidad, accesibles y sin discriminación, en la que se aprecien la historia, la cultura, las tradiciones y que el turismo sea visto como un derecho, y no un privilegio, de los habitantes de esta ciudad.

“Estamos muy felices porque hoy se van al puerto de Acapulco, a este lugar fascinante. Y son grupos muy especiales. Personas que han trabajado toda su vida y que no habían conocido el mar. Tenemos a un grupo de niños con discapacidad, con neuro divergencias, con parálisis cerebral que vienen con sus cuidadores. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es que tengan un momento de gozo, les sirve muchísimo”, dijo en entrevista la funcionaria.

“Socializan, descubren el mundo, sienten la naturaleza; sabemos que la naturaleza ayuda a sanar. Viajan en autobuses de primera. Y gracias a la Jefa de Gobierno que hizo que Colibrí se convirtiera en Colibrí al Mar y Colibrí de Plata, la crecieron las alas y ahora estamos viendo muchas historias de felicidad”, comentó por último.