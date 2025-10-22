Alertan por los falsos meses sin intereses en este Buen Fin

Promociones engañosas

Muchos consumidores creen estar ahorrando, cuando en realidad asumen pagos con recargos

Con la campaña del Buen Fin en puerta, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a consumidores sobre el uso de promociones engañosas por parte de algunos comercios, que presentan planes de pago fijos como si fueran meses sin intereses (MSI), pero muchos terminan pagando en abonos y a sobreprecio.

El sistema de pago MSI te permite adquirir productos y servicios con la tarjeta de crédito por el mismo precio que si los compraras de contado, con abonos que pueden ir de seis, 12, 18, 24 y hasta 48 parcialidades, pero hay comercios que disfrazan sus promociones de pago.

El organismo explicó que, en los planes de pagos fijos, los establecimientos fijan un precio al producto y le añaden intereses ocultos por financiamiento, los cuales se dividen en mensualidades constantes. La Condusef advirtió que estos falsos MSI generan confusión entre los consumidores, quienes creen estar accediendo a créditos sin intereses cuando en realidad asumen pagos con recargos. Por ello, recomendó verificar los términos de cada promoción antes de realizar cualquier compra.

Testimonio

Una experiencia de este tipo vivió Alfonso cuando llevó su auto al servicio semestral: Al llegar a una sucursal de Michelin, en la Ciudad de México, le comentaron que podía liquidar en tres o seis MSI. Cuando le mandaron la cotización del servicio de mantenimiento, el pago de contado era de 4,460 pesos.

Si deseaba utilizar lo que llamaban la promoción de MSI, podía liquidar hasta en seis meses, pero con un precio final de 5,200 pesos. Es decir, a un sobreprecio de 740 pesos, equivalente a un alza 16.6 por ciento.

“Me llamó la atención porque ya no son MSI. Pregunté por qué el aumento de precio y su respuesta fue: Es un tema de la terminal bancaria, no del negocio”, comentó.

En este caso, más que MSI, es un plan de pagos fijos. Oscar Luna Farell, especialista financiero, señala que no se deben confundir estos dos métodos de pago.

Con los pagos fijos, el establecimiento pone el precio del producto y le suma el interés que te quiere cobrar; este precio total lo divide en mensualidades fijas, incluidos los réditos por el financiamiento. Con los MSI, el comercio pone el precio y directamente lo divide en parcialidades, en teoría, sin subir el precio antes.

Karla, otra consumidora, asegura que es una práctica común en algunas tiendas. “Lo he visto en comercios como Office Max, te venden una computadora en 12,000 pesos a MSI, pero si lo pagas al contado te dan un precio de lista de 10,000 pesos”.

Por eso la importancia de comparar siempre antes de comprar, entre más opciones tengamos menos sufrirá nuestra cartera.

“En Condusef te recomendamos considerar el ahorro como una opción para comprar lo que te propones. Pagar de contado tiene sus ventajas: no comprometes tus ingresos futuros y algunos establecimientos te ofrecen promociones o descuentos, por pagar de esta manera”, agrega la comisión defensora.

Administra bien tus pagos

Si ya decidiste comprar con ese plan pagos fijos, debes tener cuidado en la forma en cómo lo administras con el resto de tus adquisiciones a MSI para evitar ahorcar tu cartera.

“Si no tienes clara cuál es tu capacidad de pago y te excedes comprando en una tienda y otra bajo este esquema, es muy probable que caigas en el sobreendeudamiento”, señala la Condusef.

Quizá los pagos al momento de la compra se te hagan pequeños, pero la suma de parcialidades menores puede dar como resultado una muy grande a la hora de que llegue el estado de cuenta. Si derivado de esto, te atrasas en los pagos, acabarás pagando intereses que no tenías contemplados o pagar más de los que inicialmente te cobraron en tus planes de pagos fijos.

Prevén comercios ventas por más de 200,000 mdp

La Secretaría de Economía proyectó ventas superiores a los 200,000 millones de pesos durante el Buen Fin 2025 , que se celebrará del 13 al 17 de noviembre próximos, que este año irá de la mano con la campaña “Hecho en México”.

El director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Enrique Salomón Rosas Ramírez, estimó que la campaña de ofertas y descuentos va a superar todos los récords de consumo alcanzados en 2024, lo que generará una derrama superior en 15% respecto al año previo.

Al dar luz verde al registro de participantes para la edición 15 de El Buen Fin, conocido como el evento comercial más importante de México, se reportó que la plataforma oficial obtuvo 1,290 registros en los primeros minutos, lo que refleja la confianza del sector empresarial.

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre recordó que en la primera edición del Buen Fin participaron más de 40,000 empresas y se lograron ventas por 39,000 millones de pesos.

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, marcando un cambio respecto a ediciones anteriores. Este año se adelantará una semana antes del Black Friday y Cyber Monday de EU, fortaleciendo la temporada de descuentos en México.