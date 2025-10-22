Oportunidades de empleo a 474 mexiquenses de la zona oriente

Programa “Mujeres al Volante”

Texcoco, Estado de México.– A través del programa “Mujeres al Volante”, que promueve la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha capacitado y certificado como operadoras de transporte público concesionado a 474 mujeres de la zona oriente del Estado de México.

En la octava edición del curso, realizada en Texcoco, se graduaron 52 mujeres, principalmente amas de casa, que ahora tienen la posibilidad de sumarse al mercado laboral en un área que les brinda autonomía económica y les permite elevar su nivel de vida.

Con dicha acción, se fortalece la equidad de género, se mejora la calidad del servicio de transporte público y se impulsa la transformación de la movilidad.

Durante el evento, Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, dijo que las egresadas se convierten en sujetos activos de la economía, al conseguir conocimientos y una licencia de conducir que les permite desempeñar una labor remunerada y digna.

Aseguró que el compromiso es construir un transporte público más seguro, incluyente, de calidad y eficiente, donde todas y todos los mexiquenses se sientan integrados.

Por su parte, Sergio García Romero, Director General de Movilidad Zona III, informó que la próxima generación de “Mujeres al Volante”, estará enfocada a la capacitación del servicio de vehículos de salvamento y arrastre, en el oriente de la entidad.