Con “Procuro Olvidarte” Edy Lan afirma: “La música clásica es para todos”

El compositor celebra su nominación al Grammy Latino

Su versión orquestal del clásico de Hernaldo Zúñiga ha sido elogiada por Manuel Alejandro y abre nuevas puertas para la música sinfónica en México

Por Arturo Arellano

Edy Lan, compositor, arreglista y productor mexicano radicado en Estados Unidos, celebra su nominación al Grammy Latino por su versión de “Procuro Olvidarte”, incluida en el álbum Brava. La pieza, profundamente emotiva y orquestal, ha sido reconocida por figuras como Manuel Alejandro y Hernaldo Zúñiga, autores y referentes del tema original.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos cuenta “Es una canción tan icónica que el reto era cómo hacer algo diferente sin perder su esencia”, explica Lan. “Me fui por algo muy colorido, con dramatismo en los coros. Fue placentero y me dio mucho trabajar en ello. Es un formato que me encanta: la orquesta”.

Con más de 14 años de trayectoria en cine, televisión y música sinfónica, Edy Lan ha colaborado con artistas internacionales y directores como Isaac Ezban, con quien trabajó en El Incidente y Los Similares, películas que desafiaron el status quo del cine mexicano y recibieron elogios de Guillermo del Toro.

Para su versión de de “Procuro Olvidarte” agrega que “Me apoyé en el lenguaje de la música clásica, hay alusiones a Ravel y a otro mundo. Lo más importante es el reconocimiento de la gente. Lo que he escuchado ha sido muy positivo, incluso de Manuel Alejandro y Hernaldo. Me han dicho que es poderosa, emocional”.

Lan recuerda que el acercamiento con Manuel Alejandro fue gestionado por el productor del disco, buscando que la versión fuera bien recibida. “No quiero decir que buscábamos el visto bueno, pero sí que le pareciera una buena versión. Y así fue”.

La nominación al Grammy lo tomó por sorpresa. “No estaba tan al pendiente este año. Un asistente que había trabajado conmigo me escribió felicitándome y me mandó un screenshot. Fue más padre así, porque no estaba a la expectativa”. Más allá de los premios, Lan subraya que “el arte no se puede calificar ni cuantificar. Lo que cuenta es el trabajo que perdura”.

A esto añade que “Una de las peores cosas que pasaron en el siglo XX fue pensar que la música clásica era para unos cuantos. No es así. La música clásica es para todos. Y cuando salen este tipo de cosas —como esta nominación— son un puente para atraer a la gente a ella”.

Lan adelanta que existe la idea de realizar un tour con orquestas por todo México para interpretar los temas del álbum Brava en vivo. “Eso sería muy padre”, afirma.

Actualmente trabaja en Noma, una película de ficción filmada en 30 países que se estrenará en formato IMAX. “Me permitió trabajar con músicos de todo el mundo: un coro sudafricano, un músico keniano que toca el nyatiti —como un arpa—, instrumentos de la India… ha sido muy emocionante”.

Finalmemte, sobre la inteligencia artificial en la música, Lan ve oportunidades si se usa como herramienta colaborativa. “Lo que se populariza es más una tecnología de reemplazo. Pero si se desarrollan herramientas para compositores, sería maravilloso. Por ejemplo, probar un arreglo en otra escala o instrumentación sin tener que montar todo desde cero”.

