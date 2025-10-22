Extorsiones elevan hasta 20% el precio de alimentos en México

Agricultores piden frenar ola de violencia

Representan una amenaza directa para productores y la seguridad alimentaria del país: CNA

Para el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el campo mexicano no puede seguir bajo la amenaza del crimen organizado, de las extorsiones, amenazas y asesinatos como el del líder productor de limón del valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

El organismo cúpula afirmó que “la violencia e inseguridad que aquejan al sector agropecuario no sólo representan una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país”.

“Los altos niveles de extorsión y amenazas que enfrentan los agricultores ya tienen un impacto directo en el precio de los alimentos”, pues se calcula que entre 10% y 20% del costo de varios agroalimentos “responde a pagos exigidos por grupos criminales, lo que hace esta situación insostenible”.

Piden al gobierno estrategia contra violencia e impunidad

Ante este clima de la violencia, el CNA solicitó a las autoridades llevar a cabo una estrategia que permita frenar la violencia en contra de los agricultores y permitir garantizar el derecho a la alimentación.

“El CNA exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar, con urgencia y de manera coordinada, una estrategia que permita frenar la violencia e impunidad que amenaza la estabilidad del campo mexicano. Proteger la vida y el trabajo de quienes producen los alimentos es indispensable para garantizar el derecho a la alimentación, el bienestar y la estabilidad del país”, exigió.

Caso del productor asesinado

Tas el asesinato del líder limonero, autoridades federales, estatales y de las Fuerzas Armadas detuvieron a Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, identificado como jefe operativo encargado del cobro de cuotas de extorsión a citricultores de Apatzingán para “Los Blancos de Troya”.

Esta organización criminal es señalada por mantener alianzas con “Los Viagras” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes serían los responsables de la violencia en contra de este sector.

Desde 2023 los citricultores en Michoacán han sido blanco de extorsiones por parte de grupos criminales, lo que ha provocado que suspendan sus actividades como modo de protesta, sin embargo, las acciones en su contra han continuado.

Bravo denunciaba públicamente estos hechos por parte de criminales y, a pesar de contar con tres escoltas y un vehículo blindado para mantener su seguridad, fue asesinado y su cuerpo localizado el 20 de octubre al interior de su vehículo.

Cabe recordar que Bernardo Bravo Manríquez es el quinto productor de limón asesinado desde hace más de un año, desde que los productores de este cítrico protestaron contra las extorsiones.

Bravo Manríquez fue presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingan y de la Asociación Nacional de Citricultores en México, fue secuestrado desde el domingo 19 de octubre y se encontró su cuerpo, con signos de tortura, el pasado 20 de octubre.

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

Las extorsiones y el derecho de piso se incrementan al llegar en los primeros nueve meses del año a un monto de 21 mil millones de pesos, reportó el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Peñuñúri.

El problema es que hay una cifra negra porque 96 de cada 100 hechos delictivos no se denuncian, dijo durante el “Foro Buenas prácticas en materia de seguridad, por un México en paz”, que organizó la Coparmex.

Al término de su participación, dijo que se estima que el 70% de las extorsiones son telefónicas y salen de celulares que están en los penales, mientras el 30% restantes son por cobro de derecho de piso.

“Entonces, las autoridades en ciertos delitos, pues están diciendo que van a la baja, pero eso no es cierto, la realidad es que no hay denuncias y hay cifra negra”, añadió.

Consideró que “hay un grave problema con la cifra negra. La cifra negra, como saben, son aquellos delitos que se cometen, pero que no se denuncian, que no existen como carpeta de investigación y en consecuencia no están en el registro del sistema nacional de seguridad. Esto, lo que afecta a la ciudadanía, , es lo que no se puede revisar”.

El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex comentó que esperan que la iniciativa de ley de extorsión logre frenar el delito, porque ahora se proyecta tipificarlo correctamente el delito de extorsión lo que puede ayudar a detener el delito porque con la nueva legislación los ministerios públicos podrán tener facultad para intervenir, así como la policía y todas las fuerzas federales.

Explicó que en el 2023 se registraron en la encuesta Data Coparmex extorsiones que significaron alrededor de 24 mil millones de pesos, en tanto que el año pasado osciló entre los 20 mil y 21 mil millones de pesos.