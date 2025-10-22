«La Leyenda del Nahual» celebra 15 años de éxito en Xochimilco

Con Jonathan Tonatiuh como padrino

El emblemático espectáculo flotante alcanza una década y media de rescate cultural en los canales patrimonio de la UNESCO

El aclamado y multipremiado espectáculo teatral «La Leyenda del Nahual» celebra su 15 aniversario consecutivo en los místicos canales de Xochimilco, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del sur de la Ciudad de México. La celebración incluyó una ceremonia especial de develación de placa conmemorativa, que contó con el periodista y publirrelacionista Jonathan Tonatiuh como padrino de lujo, acompañado de la cantante Dorismar y Sergio Ochoa.​

La temporada 2025, que se extiende del 17 de octubre al 9 de noviembre en el Embarcadero Las Flores Nativitas, ofrece una experiencia teatral única en el mundo: un escenario flotante construido sobre cuatro trajineras en la Laguna de Xaltocán. Los espectadores abordan sus propias trajineras, convertidas en butacas acuáticas, para presenciar este espectáculo multidisciplinario que combina teatro, acrobacia, efectos especiales y la magia de la tradición oral mexicana.​

La obra presenta una narrativa fundamentada en documentos del Archivo General de la Nación, narrando cómo la llegada de los españoles y la iglesia católica transformó la percepción del nahualismo. En la cosmovisión prehispánica, el nahual era considerado un espíritu divino y protector que acompañaba a cada persona desde su nacimiento. Sin embargo, con la conquista religiosa, estos seres pasaron de ser venerados a ser perseguidos y asociados con la brujería.​

La trama se desarrolla en 1621, cuando el Padre Fray Juan de Torquemada, del convento de San Bernardino de Siena en Xochimilco, solicita ayuda ante los rumores de nahuales atacando a la población. La historia entrelaza un triángulo amoroso entre una indígena, un mestizo y una dama española, con elementos de hechicería, transformación y conflictos morales que reflejan el choque cultural de la época colonial.​

El Embarcadero Las Flores Nativitas, ubicado en Xochimilco —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987— proporciona el ambiente ideal para esta representación. Los asistentes disfrutan de un recorrido de aproximadamente una hora por los canales tradicionales bajo la luz de la luna antes de llegar al escenario flotante. La experiencia completa dura alrededor de tres horas, incluyendo el traslado de ida, la obra y el regreso.​

Este espectáculo ha acumulado más de 300 representaciones a lo largo de sus 15 años de existencia, convirtiéndose en una tradición cultural que rescata y perpetúa las leyendas mexicanas de generación en generación. La producción ofrece diversos paquetes para el público, que van desde el acceso general hasta opciones VIP que incluyen quesadillas, bebidas de temporada y acceso al escenario para fotografías.​

El nahualismo como patrimonio cultural

Para las culturas mesoamericanas, el nahual representaba la dualidad del ser humano y su conexión con el cosmos. De acuerdo con algunas tradiciones, cada persona al nacer posee el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo, especialmente durante el sueño. En el calendario sagrado maya Cholq’ij, existen 20 nahuales o signos de los días, cada uno con características específicas.​

La persistencia del nahualismo en el imaginario colectivo se debe a la resistencia cultural de los pueblos indígenas y al creciente interés por revalorizar las tradiciones ancestrales. Actualmente, esta creencia resurge en diversas expresiones artísticas y culturales, reivindicándose como símbolo de identidad y conexión con el pasado prehispánico.​

Una experiencia inmersiva para toda la familia

«La Leyenda del Nahual» combina elementos de terror, romance, misticismo y espectáculo visual con la belleza natural de los canales de Xochimilco. La obra presenta magia, acrobacia y efectos de iluminación especiales que, sumados al humo y la oscuridad de la noche, crean una atmósfera escalofriante pero adecuada para todo público.​

Las funciones se realizan los viernes, sábados y domingos a las 7:00 PM y 9:00 PM, con fechas especiales durante el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Día de Muertos. Los boletos están disponibles a través del sitio oficial elnahualxochimilco.com.mx y Ticketmaster, con descuentos que van del 25% al 40% según el paquete elegido.​

Este aniversario no solo celebra 15 años de éxito ininterrumpido, sino que reafirma el compromiso de la producción con la preservación y difusión de las tradiciones culturales de Xochimilco y del México prehispánico.​