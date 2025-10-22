Nigga cantará su Romántic Style en la Arena CDMX

Por: Asael Grande

El romantic style está de regreso. Nigga (Flex) vuelve a México con su “Tu Romántico Favorito Tour” para presentarse este próximo 8 de noviembre en el escenario de la Arena CDMX. Este gran show promete ser una celebración única de su legado musical, con una puesta en escena espectacular, artistas invitados de primer nivel y un recorrido por los éxitos que marcaron a toda una generación.

En conferencia de prensa, Nigga dijo que: “la gran mayoría de los fanáticos llenaron el Pepsi Center en el concierto pasado, entonces, tratamos de complacer a los fans en un venue más grande, que abarque una gran mayoría de amigos que no asistieron al espectáculo, que en esta ocasión será muy diferente, este show de Nigga viene recargado, estamos haciendo un cambio absoluto en el espectáculo, mucho más amplio, grande para poder llenar las expectativas de los fans y cantar canciones que no nos dio tiempo, tener un repertorio más amplio, y muchas sorpresas, una de ellas es Makano, que estará conmigo en el escenario”.

El cantante panameño de reguetón, Hernán Enrique Jiménez Pino, más conocido por su nombre artístico como Makano, dijo estar “muy emocionado de estar en México, donde vine en 2007, pero nunca pude hacer un concierto, sólo fue promoción, y este es un buen momento de encontrarme con Nigga, que tiene una gran trayectoria, y me llena de mucha satisfacción de estar en el concierto, será un show con todos los clásicos que nos mantienen vigente y recorriendo el mundo entero”.

Será una noche llena de emoción, nostalgia y nuevos sonidos que reafirman la vigencia del artista más representativo del género Romantic Style: “estamos locos por que se llegue el día en la Arena CDMX, será una genialidad total, teníamos un hambre increíble de llegar a territorios mexicanos, estuvimos en Puebla en un recinto llenísimo, y con Makano hemos hecho colaboración, tenemos otra colaboración con Demphra, y con Ricky Rick, de los Kumbia All Starz, que saldrá a fin de año”.

‘Flex’ (Nigga), alcanzó fama internacional en 2007, con su canción “Te quiero”, la cual le valió un premio Grammy Latino en 2008, en la categoría de Mejor Canción Urbana: “hemos ido evolucionado con el tiempo, sin dejar atrás la esencia, perder la esencia es lo que nos desvincula con la gente que sigue la música, así que mantener un estilo vivo es lo principal para mí, y para Makano, así que la Afrena CDMX es una responsabilidad muy grande, hay hambre de vivir esa experiencia, que nos regresa a la secundaria”.

Considerado como uno de los primeros exponentes del subgénero conocido como Romantic style, Nigga ha recibido nominaciones para una variedad de programas que incluyen: Premios Billboard, Premios Lo Nuestro, Latin Grammys, Premios Juventud y Premios Oye!​ Además ha ganado un premio Oye!, un Grammy Latino y ocho premios Billboard de la Música Latina.

Nigga s​igue innovando, en 2024 estrenó su séptimo disco, Sonido Inmortal, y este año sorprendió con Pa’ curarme, en colaboración con Demphra.