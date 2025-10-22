Invita Zoé Robledo a recibir las vacunas contra influenza y Covid en campaña invernal

Aumento de enfermedades respiratorias

Cuenta el IMSS con mil 500 unidades de medicina familiar para la aplicación de dosis

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó que el inicio de la temporada invernal se acompaña de un incremento en el número de enfermedades respiratorias.

Afirmó que la vacunación es segura y universal, por lo que la población puede acudir a cualquier instalación del Sector Salud.

Detalló que en el caso del IMSS están a disposición mil 500 Unidades de Medicina Familiar, a fin de aplicar esta inmunización que ayuda a evitar que los contagios por influenza o por Covid-19 evolucionen en casos graves que pueden requerir hospitalización. “Por eso cuida a los tuyos, cuídate a ti mismo y busquen dónde vacunarse”, enfatizó.

Zoé Robledo señaló que este año la vacuna contra influenza está enfocada a niñas y niños desde los 6 meses y hasta los 59 meses de vida, en tanto que la vacuna contra Covid-19 es para poblaciones de riesgo.

En particular, invitó a personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, acercarse a los módulos de vacunación.

“Estamos seguros que vamos a lograr la meta como lo hemos hecho en los últimos en los últimos años y necesitamos de la participación de todas y de todos”, concluyó.

Más de 50.5 millones de dosis, la meta

Por su parte, la Secretaría de Salud informó el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra enfermedad grave y complicaciones por influenza estacional, Covid-19 y neumococo, enfermedades respiratorias que incrementan su incidencia durante los meses fríos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que comenzar la vacunación de manera anticipada permite reducir la propagación y las complicaciones por infecciones respiratorias.

La campaña se desarrollará del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026, con la meta de aplicar más de 50.5 millones de dosis en todo el país:

– 35.4 millones contra influenza estacional.

– 10.9 millones contra Covid-19.

– 4.2 millones contra neumococo.

Los grupos de población objetivo son:

Niñas y niños de 6 meses a 4 años 11 meses contra Influenza estacional y con alguna comorbilidad de riesgo contra Covid-19.

Personas de 5 a 59 años con comorbilidades de riesgo

Personas embarazadas

Personal de salud

Adultos mayores de 60 años y más

El secretario de Salud informó que México ha avanzado en la capacidad nacional de producción de biológicos. “La vacuna contra la influenza, por segunda ocasión, está hecha ya en México, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, y es verdaderamente un honor poder aplicarla a nuestra población”, subrayó.

Agregó que durante esta temporada también se ofrecerán vacunas contra la Covid-19 con tecnología de RNA mensajero, registro sanitario y cuentan con la variante LP.8.1 autorizada por la Organización Mundial de Salud, misma que brinda una protección más efectiva frente a las variantes en circulación. Además, se recomienda la vacunación contra neumococo en personas de 60 años y más y en quienes presentan comorbilidades de riesgo.

Esta estrategia se lleva a cabo de forma coordinada entre todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, como el IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento técnico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).