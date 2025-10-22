Invierte el ISSSTE 630 mdp para convertir Clínica Hospital “Chetumal” en Hospital General

Chetumal, Quintana Roo.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, invierte 630 millones de pesos en la conversión de la Clínica Hospital (CH) de “Chetumal”, Quintana Roo, en Hospital General (HG), a efecto de mejorar la atención médica de 100 mil 992 derechohabientes.

Con una superficie de construcción de 18 mil 440 metros cuadrados (m²), el nuevo HG contará con 15 consultorios de especialidades y ofrecerá servicios de diagnóstico; salas de Rayos x, ultrasonidos, sala de mastografía, sala de osteodensitometría, sala de ortopantomografía, sala de tomografía, laboratorio de análisis clínicos, banco de sangre, anatomía patológica, clínica de displasias, endoscopías, ecocardiografía, electrocardiografía, pruebas de Esfuerzo y fonoaudiología.

Además, este proceso de ampliación y renovación, que comprende una superficie total de 9 mil 711 m² de terreno, beneficiará a las y los derechohabientes con servicios auxiliares de tratamiento, urgencias, cirugía, obstetricia, tococirugía, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, clínica del dolor y medicina física.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso con la derechohabiencia quintanarroense, por lo que con estas acciones fortalece con humanismo la atención médica.