Presentan en México la aseguradora «Salvus Insurtech Mexicana»

Por: Asael Grande

Salvus anunció su incursión en el mercado nacional con un modelo de aseguradora digital que ofrece seguros de vida, educativos y de automóvil. La firma proporciona coberturas sin contratos obligatorios ni pagos fijos mensuales.

El director ejecutivo de estrategia y crecimiento de Salvus, Vincent Lefranc, señaló que Salvus genera ahorros de 30% a 50% al redefinir la protección financiera. La empresa desarrolla su tecnología internamente, lo que le permite mantener control total sobre la experiencia del usuario. Durante la presentación, Lefranc afirmó que la compañía transforma la relación entre clientes y aseguradoras al no emitir pólizas tradicionales. Destaca que el servicio considera las necesidades de nuevas generaciones y se centra en soluciones digitales.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Vincent Lefranc, comentó: “nuestra propuesta en México es empezar a modernizar el sistema y el Mercado; un 87% de la población no está asegurada, ese 23%, es la gente que hoy en día realmente está asegurada y, justamente, lo que estamos ofreciendo es darle más claridad a los procesos por medio de nuestra propia aplicación, misma que desarrollamos para que el cliente pueda revisar, preparar y revisar sus propias cotizaciones de seguro, conocer el precio y las cotizaciones en línea, que pueda cotizar todo de manera digital a través de la aplicación, desde revisar todos los datos y ajustarlo, es lo que el cliente necesita”.

Actualmente, Salvus establece colaboraciones con empresas de sectores como movilidad, salud digital y bienestar financiero. La compañía prevé expandir alianzas estratégicas en distintas regiones del país durante los próximos meses: “en los próximos cinco años vamos a llegar al 70% de la población, no hay un límite, hay un desarrollo de la aplicación interna; tendremos campañas publicitarias en YouTube, podcast, que son nuestras máss grandes estrategias para que haya respuesta inmediata ante cualquier tipo de siniestro”.

Respecto a la incursion de la IA, Lefranc destacó que “la inteligencia artificial va a ser regulada; se necesitan varios tipos software para poder falsificar, tenemos muchos beneficios, como mejorar la respuesta personalizada con un grupo de asesores, tener innovaciones tecnológicas, y asesorías de respaldo”.

La aplicación de Salvus permite que los usuarios gestionen coberturas desde cualquier dispositivo. Cada persona paga solo por los productos activados y utilizados, lo que elimina trámites complejos y tecnicismos en el proceso de aseguramiento. Integra seguros de auto por uso, vida, vida plus y educativos. Cada producto puede activarse con un clic y permite reportar incidentes directamente desde un teléfono móvil.

En el corto plazo, Salvus proyecta duplicar su base de usuarios activos y alcanzar 10 mil registros. La firma trabaja en el fortalecimiento de su equipo, conformado por especialistas en experiencia de usuario, seguros y análisis de datos.