Rectora Paty Zarza Delgado da la bienvenida a delegación de universidades de Meikai y Asahi

Recibimiento a 10 estudiantes japoneses que aportarán y aprenderán con la comunidad auriverde sobre los procesos y actividad odontológica con visión humanista

Toluca, Méx. En el marco del 46 aniversario de la cooperación académica entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y las universidades de Meikai y Asahi, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado dio la bienvenida a las y los estudiantes de las instituciones japonesas que visitan la Facultad de Odontología, con la finalidad de fortalecer su formación académica y experiencia profesional.

En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, Zarza Delgado comentó que la alianza entre estas tres instituciones de educación superior ha permitido que sus comunidades sean beneficiadas con aprendizaje mutuo, intercambio de conocimiento y experiencias de vida, que permiten formar estudiantes y docentes de manera integral.

Acompañada del profesor de la Universidad de Asahi, Mizuki Suto, y de las secretarias de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, y de Ciencia, Arianna Becerril García, destacó que, a casi cinco décadas de establecer esta colaboración, la UAEMéx recibe a 10 estudiantes japoneses -cinco mujeres y cinco hombres-, que aportarán y aprenderán con la comunidad auriverde sobre los procesos y actividad odontológica con visión humanista.

La rectora puntualizó que el proceso de transformación que vive la Máxima Casa de Estudios mexiquense resignifica la vida universitaria; por ello, instó a la comunidad auriverde a ser embajadora de los valores institucionales y de unidad para la construcción de una universidad cercana, incluyente y progresista, que recibe con calidez, amabilidad y solidaridad a sus compañeras y compañeros estudiantes.

Por su parte, el director de la Facultad de Odontología, Ulises Velázquez Enríquez, acompañado del académico Rogelio Scougall Vilchis, resaltó que el convenio bilateral de intercambio internacional se ha realizado de manera ininterrumpida desde su creación, permitiendo visitas y colaboración recíprocas entre docentes y estudiantes.

Destacó que con la modificación de este convenio, que permitió hacerlo extensivo para alumnos de pregrado y posgrado, se logró que de 1994 hasta 2025, un total de 55 docentes y 288 estudiantes de la Facultad de Odontología formarán parte de este programa académico estudiantil.

En su intervención, el profesor Mizuki Suto y los estudiantes Aya Tsunoda y Yotaro Kon coincidieron en que esta visita a México y a la Autónoma mexiquense representa una gran oportunidad de aprendizaje y colaboración entre las instituciones, deseando que esta estancia sea beneficiosa para todas y todos los participantes.

Como parte de este acto, autoridades universitarias y la delegación japonesa realizaron un recorrido por las obras y