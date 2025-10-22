Lanza UAEMéx consulta sobre Edificio Histórico de Rectoría

Toluca, Méx.- Próximo a cumplir 200 años de existencia, el Edificio Histórico de Rectoría, construido en el siglo XIX, ha sido testigo de momentos clave en la historia educativa y social del Estado de México. Desde su interior, se han trazado rutas académicas, científicas y culturales que han contribuido al desarrollo de generaciones de estudiantes y al fortalecimiento no sólo de la comunidad universitaria, sino del tejido social en la entidad.

Más allá de sus funciones administrativas, representa un punto de convergencia entre la historia y el porvenir. Es símbolo de la autonomía universitaria, de la defensa de la educación pública y del compromiso de la UAEMéx con el pensamiento crítico, la cultura y el servicio a la sociedad.

Es en este contexto, que la UAEMéx reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la responsabilidad social y la defensa de su legado histórico, invitando a la comunidad universitaria a sumarse a una consulta, cuyo objetivo es definir de manera colectiva el rumbo de las acciones que darán un carácter más abierto e incluyente a este espacio.

La consulta estará disponible para la comunidad universitaria, del martes 21 al lunes 27 de octubre en el sitio https://consulta.uaemex.mx/.

Honrando la memoria colectiva, reforzando la identidad y con el objetivo de construir una universidad que mantenga firmes sus raíces mientras avanza hacia los retos del futuro, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reconoce y reafirma el valor simbólico, cultural e histórico del Edificio Central de Rectoría, e invita a su comunidad a sumarse a este ejercicio abierto y participativo en torno a un espacio que al pertenecerle a toda su comunidad, constituye un patrimonio compartido.