El desplome panista lo narran sus bancadas de 2000 a 2024

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La fría revisión de diputaciones federales, alcanzadas desde 2000 a la fecha, advierten que para Acción Nacional de nada sirvió haber obtenido dos veces la Presidencia de la República.

Hoy, prácticamente nadie en México recuerda obra o programa social o político dejados por Vicente Fox o Felipe Calderón y menos aún reforma legislativa trascendente dejada por sus bancadas en estos 25 años.

Luego de las al menos 3 reformas electorales avaladas por los gobiernos priistas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, entre 1988 y 2000, que dieron vida al IFE e INE y al Tribunal Electoral y otros mecanismos de control y vigilancia del voto efectivo, junto al fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Suprema Corte, nada similar se hizo entre 2000 y 2012 en que gobernaron el guanajuatense y el michoacano.

El repaso por los resultados de las elecciones legislativas en ese entretiempo hasta llegar a las de 2024, advierten que el PAN nunca rebasó los 2006 diputados obtenidos en 2000 y 2006 y que, por el contrario, se fue a pique hasta los 70 que hoy tiene.

En las 9 legislaturas que han corrido desde el 2000 en que Vicente Fox llegó a Los Pinos en medio de la mayor expectativa de una supuesta transición democrática, que al final de su mandato apenas apuntó a una alternancia sin mayor connotación, el PAN logró 206 diputados en la elección del 2000.

Tres años después, en la intermedia de 2003, Acción Nacional perdió 59 curules y quedó con solo 147 diputados. En la controvertida y cerrada elección presidencial de 2006 en que el michoacano Felipe Calderón le ganó por décimas al iracundo tabasqueño Andrés Manuel López Obrador Acción Nacional obtuvo de nuevo 206 diputados.

En la intermedia de 2009, y bajo la influencia de Calderón, el PAN perdió 64 asientos en San Lázaro y quedó con 142 curules.

Tres años después, Enrique Peña Nieto regresó al PRI a Los Pinos y el PAN cayó otras 29 curules para quedar con solo 113 diputaciones.

Con ya Andrés Manuel López Obrador estrenando partido, en las elecciones intermedias de 2015, Acción Nacional perdió otros 6 asientos y llegó a esa legislatura con 107 diputados.

Con AMLO y Morena encaramados en lo más alto de las encuestas y con paso directo a la Presidencia al control mayoritario del Congreso, en el proceso de 2018 el PAN perdió 30 curules y quedó con solo 79 diputados.

Pero a pesar de los embates mañaneros, en las intermedias federales de 2021 el PAN se recuperaron 33 asientos para quedar con 112 diputaciones federales.

Sin embargo, esa inercia no fue ratificada por los blanquiazules en las presidenciales y legislativas de 2024, de las que salieron con su número más bajo de apenas 70 legisladores.

En su reestructuración interna, del fin de semana anterior, ahora encabezada por Jorge Romero, un líder joven y muy ruidoso, pero sin al parecer mayor neurona ni fuerza ideológica, y casi en el desdén de viejos cuadros panistas, que hasta no hace mucho estaba atenta a cambios en su partido, los blanquiazules salieron con un nuevo logo -que se parece mucho, casi a un fusil, del jabón Escudo– y con su intención de romper su alianza con el PRI, justo en un momento en que analistas y otros líderes y la sociedad misma reclama la unidad opositora que no se entiende justamente sin alianzas.

Romero y su pequeña tropa interna alegan que el desplome del PAN se debe a que la alianza con el tricolor confundió a sus electores o de plano los llevó a votar por otros partidos.

Un planteamiento muy parecido al que hacen los de MC, que en los hechos los ha llevado a alejarse de un frente opositor que sólo ha beneficiado al predominio y agandalle del oficialismo de Morena, PT y Verde.

La caída del PAN desde 2000 a 2024 solo se entiende por la ausencia de resultados y programas de sus dirigencias y gobiernos.

No por sus alianzas.

Hoy, en su nivel más bajo de asientos en San Lázaro, las decisiones panistas apuntan a un desastre total en las siguientes intermedias de 2027, en que participarán con nuevas reglas electorales -que surgirán de la reforma electoral en curso- que apuntan a beneficiar en todo al régimen de la 4T y con una alianza de Morena, PT y Verde esa sí reciclada, poderosa, y con recursos ilimitados que apuntará precisamente contra el PAN, lo que indica que lo más sensato sería no cancelar alianzas sino buscar ir a un frente opositor nacional.

Interesante momento de grandes decisiones que apuntan a graves consecuencias.

¿O usted qué opina?

La inercia de la violencia, irresuelta: García Harfuch

Sin desplantes triunfalistas, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, advirtió ayer a senadores encabezados por Adán Augusto López y en una comparecencia en la que participaron activamente legisladores del PAN, PRI y MC, que los asesinatos han bajado en un 30% en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Consideró que aun cuando los delitos no han desaparecido, y los hechos violentos persisten, los resultados de la nueva estrategia de seguridad son medibles y significativos.

“Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios al día, que hay un 32 por ciento menos homicidios, que hay una cantidad sin precedentes aseguradas de droga, de armas de fuego de laboratorios de más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército, por Marina, que todos los días la estrategia de seguridad la estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, las operaciones, los miles de detenidos son en coordinación con los estados”, dijo.

