La CFE realizará cortes en Playa y Puerto Aventuras

A tomar previsiones este viernes

Playa del Carmen. – La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este viernes 24 de octubre se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en diversas localidades de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red. La medida busca mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la región, aunque afectará temporalmente a cientos de usuarios.

El corte se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Las colonias afectadas incluyen partes de Luis Donaldo Colosio, Ejido, Villas del Sol, Puerto Maya y zonas residenciales cercanas a la carretera federal.

También se verán impactadas algunas áreas comerciales y turísticas, por lo que se recomienda tomar precauciones en negocios, hoteles y servicios esenciales.

La CFE informó que los trabajos consisten en revisión de transformadores, cambio de cableado y poda de árboles cercanos a líneas de alta tensión, lo cual requiere suspender el servicio temporalmente para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Las autoridades exhortan a los habitantes y comerciantes de las zonas afectadas a:

– Desconectar aparatos eléctricos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje.

– Planificar actividades esenciales fuera del horario de corte.

– Evitar abrir refrigeradores y congeladores durante el corte para conservar alimentos.

La CFE también indicó que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos podrían reprogramarse. Se recomienda seguir los canales oficiales para actualizaciones.

Comerciantes y residentes han expresado preocupación por el impacto en sus actividades diarias, especialmente en zonas turísticas donde el flujo de visitantes es constante. Sin embargo, reconocen la importancia de mantener una infraestructura eléctrica segura y eficiente.