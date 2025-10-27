Reporta INEGI encuesta de percepción ciudadana sobre Seguridad Pública

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que corresponden al tercer trimestre de 2025. Esta encuesta se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país.

Para el caso de Cancún, la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad pública refiere que en septiembre de 2024 era de 73.2 por ciento y pasó a septiembre de este año a 78.9 por ciento; en el caso de Chetumal, esta encuesta refiere que en septiembre del año pasado dicha percepción se situó en 62.6 por ciento y en septiembre último fue de 58.5 por ciento.

En lo general, en septiembre de 2025, 63.0 % de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en septiembre de 2024 (58.6 %); sin embargo, no representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje de junio de 2025 (63.2 %). En esta edición de la ENSU, 15 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a junio de 2025: 10 con reducciones y 5 con incrementos.

En septiembre de 2025, 68.2 % de las mujeres y 56.7 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Culiacán Rosales, con 88.3; Irapuato, con 88.2; Chilpancingo de los Bravo, con 86.3; Ecatepec de Morelos, con 84.4 y Cuernavaca, con 84.2 por ciento. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9; Piedras Negras, con 15.0; Alcaldía de Benito Juárez, con 15.6; Los Mochis, con 19.2 y San Nicolás de los Garza, con 22.4 por ciento.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 71.7 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9 %, en el transporte público; 64.4 %, en la calle y 57.1 %, en la carretera.

En septiembre de 2025, de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, 34.0 % consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 23.9 % de la población refirió que la situación empeorará. En contraste, 16.3 % de la población mencionada dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 24.9 % manifestó que mejorará.

Conforme a los resultados de la ENSU del tercer trimestre de 2025, de las conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda que la población mencionó haber visto o escuchado, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.2 %; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 47.6 %; en tercero figuró la venta o consumo de drogas, que alcanzó 39.9 %; el cuarto lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, con 38.1 %; y el quinto lugar, disparos frecuentes con armas, con 34.8 por ciento.

Durante el tercer trimestre de 2025, 34.3 % de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno. Los porcentajes más altos de conflictos o enfrentamientos correspondieron a demarcaciones territoriales de Ciudad de México: Álvaro Obregón (61.6 %), Tlalpan (59.6 %) e Iztacalco (56.4 %), mientras que las áreas urbanas que reportaron los menores porcentajes de conflictos o enfrentamientos fueron Ciudad Obregón (5.3%), Tapachula (11.2 %) y Piedras Negras (13.4 %).

En el tercer trimestre de 2025, 40.6 % de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Además, 36.9 % modificó rutinas en cuanto a permitir que las(os) menores que viven en el hogar salgan solas(os). Por su parte, 35.0 % reconoció haber cambiado hábitos respecto a caminar de noche en los alrededores de su vivienda y 22.4 %, en cuanto a visitar parientes o amigas(os)

La ENSU indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73.2 %; la policía estatal, con 52.7 % y la policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.

En cuanto a los principales problemas que impactaban su ciudad, en septiembre de 2025, 84.9 % de la población de 18 años y más consideró que eran los baches en calles y avenidas; 60.0 %, las coladeras tapadas por acumulación de desechos y 59.6 %, las fallas y fugas en el suministro de agua potable. En septiembre de 2025, 30.3 % de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes. Las áreas urbanas de interés donde se percibió mayor efectividad fueron Piedras Negras (71.6 %), San Pedro Garza García (69.9 %) y Apodaca (60.7 %). Por otro lado, las áreas urbanas de interés donde resultó menor esta percepción fueron Cuautitlán Izcalli (8.6 %), Coatzacoalcos (11.1 %) y Chimalhuacán (12.3 %). |SE

Por otra parte, le informo que la influenza es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas y de mayor impacto en la salud pública. A nivel mundial, genera más de 5 millones de casos graves y 650 mil muertes anuales. En México, representa la principal causa de muerte entre enfermedades prevenibles por vacunación, una realidad alarmante que cobra miles de vidas cada año.

La enfermedad causada por el virus de la influenza no es un simple resfriado, sino que va más allá de ser una afección respiratoria, ya que puede desencadenar complicaciones clínicas, como eventos cardiovasculares, agravamiento de enfermedades crónicas o disminución de las funciones del organismo.

«Si bien toda la población está expuesta a contraer influenza y a presentar complicaciones graves, incluso las personas sanas, la vacunación es fundamental para prevenirlas. Su importancia es aún mayor en los grupos prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas como diabetes, padecimientos cardiovasculares o cáncer», destacó la Dra. Julissa Rodríguez, gerente médico de Sanofi México.

El Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial México (GREHTA) recientemente publicó un posicionamiento que propone un nuevo enfoque integral para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial. En el se destaca la importancia de la vacunación como una medida preventiva clave y recomienda la vacunación en personas mayores de 50 años y en aquellas que viven con hipertensión, para reforzar el compromiso con brindar una atención más completa y preventiva de la salud cardiovascular.

El Doctor Martín Rosas, médico en cardiología clínica y miembro fundador de GREHTA, expuso que existe una relación evidente entre el pico de casos de influenza y el aumento de infartos de miocardio en cada temporada. De manera similar, también se ha identificado una asociación entre la influenza y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De hecho, un estudio sobre más de 80 mil adultos hospitalizados por influenza reveló que uno de cada ocho tuvo un evento cardíaco agudo, como insuficiencia cardíaca aguda o enfermedad cardíaca isquémica aguda.

«Ante esta situación, la vacunación se convierte en la principal medida preventiva y la estrategia más eficaz para evitar complicaciones por infección del virus de la influenza. Reduciendo 8 veces el riesgo de un evento cerebral vascular y 10 veces un ataque cardíaco «, añadió el Dr. Rosas.

La temporada de influenza 2024–2025 cerró con más de 12 mil 600 casos confirmados, siendo la cifra más alta registrada en los últimos años, y con un total de 542 defunciones asociadas. La vacunación contra la influenza reduce en un 41% la mortalidad por complicaciones derivadas de la infección, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares y otras comorbilidades.

En palabras de la Dra. Julissa Rodríguez, gerente médica de Sanofi: «Nadie debería morir por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Por ello es fundamental fortalecer la cultura de la prevención y garantizar el acceso a las vacunas, una herramienta segura y eficaz que salva millones de vidas cada año».

Por su parte, Luisa Dorrio, directora de Comunicación de Sanofi LATAM, destacó el compromiso continuo de la compañía con la salud pública en México:

«En Sanofi reafirmamos nuestro compromiso con la salud de los mexicanos. Nos enorgullece contribuir a los esfuerzos de vacunación en el país apoyando la protección de millones de personas con vacunas de la más alta calidad y seguridad», señaló.

Con ello, se refuerza el compromiso de fortalecer la prevención, reducir la carga de enfermedades y contribuir al bienestar de la población.

Sanofi tiene un compromiso histórico desde hace casi 100 años con la salud pública en México a través de la innovación en vacunas. Cada año, más de 40 millones de personas en el país reciben sus vacunas para las diferentes etapas de la vida, lo que la convierte en un aliado clave para la salud en México.

Empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde