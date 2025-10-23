Anashely lanza su nuevo sencillo “Antes de Ti” con Banda

Bajo la producción de Pepe Zavala

Cancún.- La cantante Anashely presenta su más reciente lanzamiento musical, “Antes de Ti”, una emotiva versión en estilo Banda sinaloense, producida por el reconocido músico y productor Pepe Zavala.

Este nuevo sencillo, que reinterpreta el icónico tema de Mon Laferte, marca una evolución artística para Anashely, quien combina su esencia pop con los sonidos y la fuerza del regional mexicano, dando como resultado una propuesta auténtica, elegante y llena de sentimiento.

“Grabar ‘Antes de Ti’ fue una experiencia profundamente emotiva. Es una canción que siempre me ha conmovido, y ahora poder interpretarla con una Banda, con el corazón de México latiendo en cada nota, ha sido un sueño cumplido”, expresó Anashely sobre este lanzamiento.

El videoclip oficial fue grabado recientemente en las instalaciones del Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila, en Cancún, y contó con la participación especial de la Banda BLP La Mejor, quienes acompañan a Anashely en una poderosa interpretación visual y musical que refleja la pasión, el amor y la fuerza de esta nueva etapa en su carrera.

Con “Antes de Ti”, Anashely continúa consolidando su estilo versátil, que fusiona lo contemporáneo con lo tradicional, reafirmando su compromiso con la música mexicana y con la emoción que la conecta con su público.