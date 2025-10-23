El gobierno de Naucalpan y la Secretaría del Trabajo firman convenio de colaboración

Respeto a los derechos de los trabajadores

Naucalpan. Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez y el secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la justicia, la cultura de la legalidad, la paz, el respeto y la promoción de los derechos de las y los trabajadores en materia laboral.

Montoya Márquez enfatizó que este convenio no solamente es un documento administrativo, sino que representa un pacto con respeto a los derechos humanos laborales, a la dignidad de las y los trabajadores y al diálogo, como vía principal para la solución de los conflictos.

Montoya Márquez agregó que la justicia no se mide únicamente en sentencias o expedientes concluidos, sino que se mide a través de la paz social, que se logra con la confianza, con la capacidad del estado para resolver conflictos de manera pronta, expedita, imparcial y humana.

Destacó que “los mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, la conciliación y el arbitraje representan hoy un nuevo paradigma de justicia, de una justicia cercana, de diálogo y restaurativa como puente entre el conflicto y la paz social para poder resolver las diferencias y acercar el entendimiento”.

El presidente municipal reiteró: “vamos a reafirmar un principio que da sentido a nuestro servicio público: la justicia es el cimiento de la paz social. Es para mí un honor encabezar este acto que simboliza el compromiso compartido con el Gobierno de la maestra Delfina Gómez, el Secretario del Trabajo, Norberto, Morales Poblete y nuestro Gobierno, para fortalecer la justicia laboral y la paz social a través de la organización y el desarrollo de jornadas de conciliación laboral permanentes”.

Expresó que, el desarrollo político, social y económico sólo será posible si hay justicia laboral, por ello, este convenio permitirá continuar con la conciliación como medio de solución a conflictos legales, sin recurrir a largos y costosos, procesos judiciales, que suelen ser muy desgastantes para todas las partes.