Justicia, clama la madre de la joven Ana María Serrano Céspedes

A dos años del feminicidio

Valle de México.- A dos años del feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, la madre de la joven, Ximena Céspedes, hizo público un mensaje en video donde reveló que la defensa del presunto feminicida solicitará un cambio de medida cautelar que podría permitirle seguir el proceso en libertad.

“Nos acaban de avisar que tenemos una audiencia extraordinaria… La defensa está pidiendo un cambio de medida cautelar. Para un mortal como yo, eso significa que pueden pedir que este muchacho siga el proceso en libertad”, expresó.

El juez a cargo del expediente, Eduardo Robles Carrillo, tendrá a su cargo la resolución sobre la medida cautelar en esta etapa intermedia del proceso, donde se deben desahogar las pruebas para llegar al juicio oral. Sin embargo, la familia lamenta que, a pesar de los esfuerzos legales y la presión social, el juicio aún no ha comenzado formalmente.

“Después de dos años no hemos podido llegar a un juicio”, señaló Ximena Céspedes, subrayando la frustración que comparten miles de familias que enfrentan la ineficiencia del sistema judicial mexicano en materia de feminicidios.

“Esto no es un tema de venganza, ni de odio. Hace mucho tiempo perdoné a este muchacho. Lo único que necesitamos, por Ana María y por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio, es justicia.”, afirmó.