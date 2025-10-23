Garantiza el organismo de agua de Tlalnepantla un suministro regular

Plan de acción emergente ante fuga

Tlalnepantla. Méx.- La fuga registrada en el Ramal Teoloyucan–Cuautitlán, a la altura de Tizayuca, el organismo de agua municipal, implementó de manera inmediata un plan de acción emergente con el objetivo de disminuir al máximo el impacto del desabasto en la población, a través del abastecimiento de agua mediante autotanques (pipas).

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dependiente de la Conagua, informó -por medio de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)- sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en la línea principal del Ramal Teoloyucan–Cuautitlán, afectando de manera directa a los Tanques Maestros Tlayapa, Tenayo y Tlalnemex.

El director general del OPDM Tlalnepantla, Alberto Valdés Rodríguez, explicó que esta contingencia provocó una reducción de hasta 600 litros de agua por segundo, lo que impactó a más de 300 mil habitantes de diversas colonias del municipio.

En respuesta y con el firme compromiso de atender a la ciudadanía, el OPDM ha redoblado esfuerzos logísticos y operativos para garantizar el acceso al vital líquido. A través de la Coordinación de Atención Ciudadana, se han distribuido más de 2,800,000 litros de agua potable en pipas, atendiendo de manera prioritaria a las más de 50 colonias afectadas.

Aunque la fuga ya fue reparada, el organismo continúa trabajando de forma coordinada con la Conagua y la CAEM para ampliar las horas de tandeo que recibe el municipio. Gracias a estas gestiones, algunas zonas bajas ya cuentan con servicio en la red hidráulica; sin embargo, se requiere de mayor tiempo para restablecer el suministro por completo en las zonas altas.